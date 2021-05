ESC 2021 – Ein «Bravo» vom Bundesrat für Gjon’s Tears’ 3. Platz Obwohl die Buchmacher alles ziemlich genau vorausgesagt hatten, endete der 65. Eurovision Song Contest mit einer hochspannenden Rangverkündigung: Gewinner ist Italien, Gjon’s Tears erreichte für die Schweiz den dritten Platz. Da gratuliert auch der Bundesrat.

Das erste Mal seit 1993 hat die Schweiz mit Gjon’s Tears wieder eine Top-3-Platzierung erreicht. AFP

Nach dem Juryvoting war der Freiburger Sänger Gjon’s Tears auf Platz 1 am Eurovision Song Contest, dicht gefolgt von Frankreich, und sagte auf Anfrage der Moderatorin: «Egal, wie das alles endet, ich bin dankbar und glücklich». Die französische Sängerin Barbara Pravi freute sich währenddessen, dass es mit «Tout l’univers» von Gjon’s Tears und ihrem «Voilà» gleich zwei französischsprachige Songs auf die Spitzenplätze der Jury geschafft hatten.

Dann dürfte für alle prognostizierten Top-Ten-Favoriten, darunter Destiny (Malta), Dadi og Gagnamagnid (Island), aber eben auch Mansekin (Italien), Barbara Pravi und Gjon’s Tears eine nahezu unerträglich aufregende Stunde begonnen haben. Immer mehr Länder rückten auf, immer knapper wurde es für die Schweiz, immer unklarer war der Ausgang des diesjährigen Wettbewerbs.

Bis Italien mit 524 Punkten als klares Siegerland feststand. Die Band Maneskin brachte mit ihrem «Zitti E Buoni» einen rockigen Protestsong in den oft von seichtem Pop getragenen Wettbewerb. Und traf damit den Geschmack des Publikums.

Anhaltende Glückssträhne

Auf den hintersten Plätzen mussten sich mit Grossbritannien, Deutschland, Spanien und der Niederlande gleich vier Länder mit null Publikumspunkten niederlassen. Ein seltener Fall und insofern bemerkenswert, als dass die Niederlande 2019 gewannen und die anderen drei zu den Big Five gehören, die am meisten Geld in den ESC fliessen lassen und somit immer gleich direkt in das Finale kommen.

Der britische James Newman kassierte insgesamt nur «Zero Points», nahm dies aber offensichtlich mit Humor. Er sprang lachend vom Sofa auf und liess dabei sein Bier überschwappen.

Gjon’s Tears Podestplatz ist eine Sensation in der jüngeren Geschichte der Schweiz am ESC. Den letzten dritten Platz erreichte Annie Cotton mit «Moi, tout simplement» im Jahr 1993. Danach hat es erst Luca Hänni wieder unter die ersten Fünf geschafft. Der Berner Sänger erreichte 2019 mit «She Got Me» den 4. Platz und holte seine Heimat damit aus einem längeren «Zero Points»-Sumpf.

Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin gratulierte Gjon’s Tears am frühen Sonntagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. Er nannte den Auftritt des 22-Jährigen eine «wunderbare Darbietung» und sprach seine Glückwünsche aus.

Auch Bundesrat Alain Berset gratulierte mit einem «Bravo!».

Corona spielte mit

Das diesjährige ESC-Finale hat vor rund 3500 negativ getesteten Zuschauerinnen und Zuschauern stattgefunden. Trotz der Corona-Pandemie feierten und jubelten die Fans in der Ahoy-Arena in Rotterdam, wo in der Schlussrunde insgesamt 26 Sängerinnen, Sänger und Musikgruppen um den ersten Platz buhlten.

Der ESC wurde nach einer Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr zum 65. Mal ausgetragen. Wegen der Corona-Pandemie war der in Rotterdam geplante Wettbewerb im Frühjahr 2020 zum ersten Mal in seiner Geschichte ausgefallen. Nun durfte der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb unter strengen Corona-Hygieneauflagen stattfinden.

Wegen des Siegs des Niederländers Duncan Laurence im Jahr 2019 fand der Wettbewerb in den Niederlanden statt. Der Sänger konnte am Samstagabend aber nicht beim Finale dabei sein und live auftreten: Er hatte sich mit Corona infiziert.

Zuvor waren bereits Mitglieder der isländischen und polnischen ESC-Delegationen positiv getestet worden. Deshalb trat auch die isländische Band Dadi og Gagnamagnid in der Finalshow nicht live auf, sondern wurde per Video eingespielt.

Gjon’s Tears’ Karriere Infos einblenden Seine Wahl zum Schweizer Vertreter am letztlich abgesagten ESC 2020 hat den Freiburger Sänger Gjon’s Tears schlagartig bekannt gemacht. Dabei hat seine mediale Laufbahn bereits als Kind angefangen. Der am 29. Juni 1998 im freiburgischen Broc geborene Gjon’s Tears hat seinen Künstlernamen und gewissermassen auch seine Karriere seinem Grossvater zu verdanken. Diesen hatte der damals neunjährige Gjon Mujarremaj, wie Gjon’s Tears mit bürgerlichem Namen heisst, zu Tränen gerührt – mit einer Darbietung des Songs «Can’t Help Falling in Love» von Elvis Presley. Bis zu diesem Zeitpunkt habe er gar nicht realisiert, mit welch einer Stimme er gesegnet sei, sagte Gjon’s Tears in einem auf SRF 2 ausgestrahlten Fernsehporträt. Er hat davor zwar schon Klavier gespielt und seine grosse Leidenschaft war längst entdeckt, doch ab dem Zeitpunkt fokussierte er sich bewusst auf seine Stimme. 2011 meldete ihn sein Grossvater bei der Castingshow «Albania’s Got Talent» an, wo der Knirps den dritten Platz belegte. In diesem Jahr habe er auch den ESC entdeckt, so Gjon’s Tears im TV-Interview. «Für mich war das unglaublich, die Lichter und das Feuerwerk brachten mich zum Träumen.» Doch erst folgten weitere Etappen seiner Fernsehlaufbahn: In «Die grössten Schweizer Talente» erreichte er ein Jahr später das Halbfinale, was ihm 2019 auch bei der französischen Version von «The Voice» gelang. Ursprünglich wollte Gjon’s Tears, Sohn eines Kosovaren und einer Albanerin, beim albanischen ESC-Vorentscheid teilnehmen. Weil er dort keinen Platz mehr hatte, reichte er die emotional-wuchtige Ballade «Répondez-moi» für die Schweiz ein. Anstatt auf der grossen Live-Bühne trug der Freiburger den Song 2020 dann aber in einer ESC-Ersatzshow vor und rührte die zugeschalteten Zuschauerinnen und Zuschauer zu Tränen. Gjon’s Tears ist ausgebildeter Primarlehrer. Im Konservatorium hat er klassischen Gesang belegt und lernte Jodeln sowie indischen und chinesischen Gesang. Der Sänger tritt normalerweise mit seiner Band als Gjon’s Tears & The Weeping Willows auf.

