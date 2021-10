Seeclub Thun baute aus – Ein Bootshaus wird modern Der 111-jährige Seeclub hat sein aufgestocktes Bootshaus am Scherzligweg eingeweiht. Dank viel Eigenleistung wurde der Kostenvoranschlag unterschritten. Nelly Kolb

So sieht das Bootshaus des Seeclubs Thun nach der Aufstockung aus. Foto: Nelly Kolb

«Sport hat in Thun einen hohen Stellenwert», hielt Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) an der Einweihung des aufgestockten Bootshauses des Seeclubs Thun fest. Das Resultat entspreche dem Legislaturziel, Thun als Stadt am Wasser und des Sports zu fördern.

Stadtpräsident Raphael Lanz (links) und Thomas Straubhaar, Präsident Seeclub Thun, in der Bootshalle am

Scherzligweg. Foto: Nelly Kolb

Rückblick: 13 Männer gründeten 1921 den Seeclub Thun und bauten noch im selben Jahr am Scherzligweg 28 eine einfache Bootshalle. Schon ein Jahr später erruderte der Club einen ersten Regattaerfolg. Die Bootshalle wurde 1972 zu einem Bootshaus ausgebaut. Die Halle steht noch.

Training auch am «Schärme»