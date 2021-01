Besseresser – Ein Blitzbesuch in China Seit knapp einem Jahr gibt es an der Speichergasse in Bern handgemachte chinesische Nudeln. Derzeit zwar nur per Kurier oder Take-away, aber trotzdem lohnenswert. Die Besseresser

Die Nudeln werden in Plastikschalen geliefert – die Ästhetik leidet etwas unter dem Transport. Foto: Besseresser

Wer ein bisschen Restaurantgefühl aufkommen lassen will, muss bis mindestens Ende Februar den Kurier bemühen. Das ist schade, aber leider wohl nötig. Die Besseresser auf jeden Fall besannen sich auf letzten Sommer, als die zweite Corona-Welle noch in weiter Ferne war und sie in der Speichergasse herrliche chinesische Nudeln vorgesetzt bekamen. Die Scherze im Zusammenhang mit Virus und China waren schon damals nicht mehr lustig, Bedienung und Tellerinhalt im Qin Restaurant dafür super. Daran mussten wir denken in diesem trüben Januar, wo ausser zu Hause bleiben kaum mehr etwas drinliegt.