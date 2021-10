Augensteuerung – Ein Blick in die Computerzukunft Ausgerechnet eine Fotokamera zeigt, wie wir künftig unsere Geräte bedienen werden. Rafael Zeier

Spannender als die wuchtige Kamera ist deren Bedienung: Die Canon R3. Foto: Rafael Zeier

Als Technologiejournalist ist man es gewohnt, dass einem Schabernack oder noch grösserer Blödsinn als das nächste grosse Ding präsentiert wird. Nur ganz, ganz selten sieht man etwas, das die Welt verändern könnte. Und wenn, dann meist in einem Produkt, wo es nur ein Nebenaspekt ist und das die Welt sicher nicht verändern wird.

Die ersten Touchscreens steckten in lausigen Produkten, und trotzdem hat die Technologie die Welt verändert. Sie hat Digitales per Finger fühl- und bewegbar gemacht. Auch haptisches Feedback musste sich erst in Game-Controllern bewähren, ehe es in Smartphones und Smartwatches richtig wichtig wurde. Und selbst heute nehmen es die meisten Kundinnen und Kunden gar nicht als Innovation wahr.