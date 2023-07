Vor den 35. Jazztagen Lenk – «Ein bisschen mehr Glanz und Farbe» Die Jazztage Lenk wollen in diesem Jahr die Bandbreite an Jazz-, Soul-, und Bluesmusikerinnen aufzeigen. Sängerin Nicole Bernegger spricht über die Schweizer Musikbranche, Inspiration und ihr neues Album. Leonora Schulthess

Nicole Bernegger feiert im Hier und Jetzt mit ihrer Band den Sound der Sechzigerjahre. Foto: Christoph Ammann (PD)

Bereits die 35. Ausgabe der Jazztage Lenk geht dieses Jahr über die Bühne: Vom 7. bis zum 16. Juli werden zahlreiche Musikerinnen und Musiker der Genres Jazz, Blues und Soul ihr Publikum begeistern – so ist es jedenfalls anzunehmen. Dieses Jahr haben die Organisatoren beim Programm einen Schwerpunkt auf Musikerinnen gesetzt. Von Soulsängerin Nicole Bernegger über Bluessängerin Lilly Marin bis zu den Swingmelodien von The Mirabellas und vielen weiteren beweisen die Jazztage Lenk, dass die Schweizer Musikszene nicht nur von Männern dominiert wird. Ein wichtiges Statement, schliesslich gab es 2022 einen medialen Aufschrei, da beim Moon and Stars in Locarno keine einzige Künstlerin im Line-up vertreten war.