Wacker Thun – Ein bisschen Licht Die Oberländer Handballer punkten erstmals seit Anfang Oktober, die Partie gegen Suhr endet in einem Remis. Lukas von Deschwanden gibt in der Endphase den Vorkämpfer. Adrian Horn

Zusammenhalten, gemeinsam leiden: Wacker Thun im Herbst 2020. Foto: Patric Spahni

Zyniker könnten einwerfen, die Thuner wüssten eben nicht mehr, wie man sich in derlei Fällen verhalte.

Knapp 30 Sekunden vor Schluss hat Wacker auf einmal die Chance auf den Sieg. Beim Stand von 23:23 tragen die Berner Oberländer ihren vermeintlich finalen Angriff vor, den einen Punkt scheinbar auf sicher habend. Sie geben den Ball her, irgendwie und ohne Not, laufen Gefahr, per Gegenstoss doch noch einen weiteren Treffer zu kassieren. Suhr leistet sich seinerseits einen Fehler, und so kriegen die Hausherren eine allerletzte Möglichkeit. Lukas von Deschwanden muss sofort werfen, die Sirene wird gleich ertönen, also schiesst er, mit dem Rücken zum Tor. Dragan Marjanac hält.

In Momenten wie diesen pflegt man Spieler zu fragen, ob sie einen Punkt gewonnen oder einen Zähler verloren hätten. Am Samstagabend erübrigt sich das. Die Körpersprache ist Antwort genug. Offensichtlich hochgradig erleichtert sind die Thuner. Endlich wieder verlassen sie das Feld nicht als Verlierer. Zum ersten Mal seit dem 3. Oktober. Und nach sechs Niederlagen.

Sie trauern der verpassten Chance auch deswegen nicht so sehr nach, weil sie wissen, dass die Partie sehr wohl in einer Pleite hätte enden können. 5:9 liegen sie nach rund einem Drittel Spielzeit hinten. In die zweite Hälfte gehen sie mit einem 3-Tore-Rückstand – und ohne Abwehrchef Stefan Huwyler, der kurz vor der Pause seine dritte 2-Minuten-Strafe und damit die Rote Karte erhalten hat. Neun Minuten vor Schluss führen die Aargauer mit unverändert komfortablem Vorsprung (21:18). Die siebte Thuner Niederlage in Serie – sie zeichnet sich ab.

Von Deschwanden, zuvor eher glücklos, ist bei der Aufholjagd federführend; wie in seiner Blütezeit geht der mehrmalige MVP nun voran, glänzt mit bemerkenswerten Treffern, tollen Zuspielen und herzhaftem Zupacken in der Defensive. Ivan Wyttenbach verwertet die beiden Penaltys in der Schlussphase. So resultiert zumindest der eine Zähler.

Dieser ist wichtig für die Moral. Und möglicherweise die Trendwende in einer bis dahin sehr unbefriedigenden Saison. Endingen, Bern, Zürich und Basel sind die nächsten Gegner: allesamt sogenannt machbare Aufgaben.

Die Defizite bleiben

Den Punktgewinn sollten die Thuner aber nicht überbewerten. Das drittplatzierte Suhr ist am Samstag kein besonders guter Gegner, sondern lange vor allen Dingen das ein bisschen stabilere Team in einem Duell zweier Mannschaften, die nicht überzeugen. Die Verunsicherung im Ensemble Martin Rubins ist offenkundig. Mit von Deschwanden und Nicolas Raemy tun sich selbst die Hochbegabten über weite Strecken schwer. Keeper Marc Winkler gelingt eine ordentliche Vorstellung, aber keine Parforceleistung, auf welche die Equipe womöglich angewiesen wäre. Und wie gegen St. Gallen ist Wacker zu Beginn gefühlt ständig in Unterzahl, weil ein Akteur eine Strafe absitzt. Pässe an den Flügel und an den Kreis sind erneut rar, Gegenstösse sowieso.

Die Negativserie ist gebrochen. Die Probleme bestehen noch immer.