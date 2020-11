Thuner mit speziellem Webshop – Ein bisschen anders als der Durchschnitt Jens Gerber aus Allmendingen hat einen Secondhand-Onlineshop mitgegründet. Ums grosse Geld geht es ihm dabei nicht. Michael Gurtner

Jens Gerber aus Thun hat mit Kollegen den Online-Secondhandshop hand2hand.ch gegründet. Foto: Michael Gurtner

Das Erste, was Jens Gerber über sich sagt, ist: «Ich denke ein bisschen anders als der Durchschnitt.» Dass er vieles hinterfrage, habe ihm immer ein Stück weit den Weg vorgegeben. Jens Gerber ist sportbegeistert, hat eine Informatiklehre abgeschlossen. So weit, so normal. Doch nach der Lehre war für ihn klar: Ein 100-Prozent-Job mit Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr – «das kann nicht das Wahre sein für mich». Also reduzierte er das Pensum auf 60 Prozent. «Damit es Platz hat für Gedanken und Ideen.»

«Das ist unser Baby!»

Eine dieser Ideen hat der 21-Jährige mit seinen Jugendfreunden Sandro Hertig, Noah Ming und Kevin Leiser in die Tat umgesetzt: einen Onlineshop für Secondhand-Kleider namens www.hand2hand.ch. Wie kam es dazu? «Wir haben uns jeden Sonntag getroffen und Ideen zusammengetragen.» Der Secondhand-Onlineshop begeisterte am meisten, zumal alle bereits auf Kleidertauschplattformen aktiv waren. Die Freunde kramten ihre Ersparnisse zusammen – externe Geldgeber kamen nicht infrage: «Das ist unser Baby!» Sie steckten den grössten Teil des Startkapitals in den Einkauf und begannen mit 800 gebrauchten Kleidungsstücken, die sie bei einem Grosshändler in England bezogen, wo der Verkauf von Secondhand-Kleidern bereits etabliert ist.

«Ich will etwas Sinnvolles in die Welt setzen, statt einfach Geld zu machen mit Dingen, die die Umwelt belasten.» Jens Gerber

Aber warum setzen sie auf Secondhand-Kleider? Jens Gerber holt etwas aus. Erzählt von seiner Kindheit und Jugend in Allmendingen, wo er viel Zeit in der Natur, im Wald verbrachte und sein Umweltbewusstsein schärfte. Heute sagt er: «Ich will etwas Sinnvolles in die Welt setzen, statt einfach Geld zu machen mit Dingen, die die Umwelt belasten.» Das Quartett setzt denn auch auf rezyklierbare Verpackungen und Etiketten. Via Social Media erreichen sie die Leute – bisher vor allem ihre Generation. «Ich wünsche mir mehr Offenheit gegenüber Secondhand-Kleidern. Das sind nicht einfach nur schlecht sitzende Oversize-Jacken!», sagt Jens Gerber.

Nicht Arbeit, sondern Leidenschaft

Der erste Erfolg hat sich eingestellt. «Es läuft», konstatiert der Allmendinger. Lässt sich mit dem Onlineshop etwas verdienen? Jens Gerber lacht und sagt: «Wenn wir den ganzen Aufwand einrechnen würden, wäre der Stundenlohn sehr klein.» Aber darum geht es nicht. «Für mich ist das nicht Arbeit. Es ist Leidenschaft. Und ich mache mir gern Gedanken, wie es weitergehen könnte.» Zum Beispiel: Künstler einbeziehen, einen Marktplatz auch für sie schaffen – mit allem, was auf Kleider gedruckt werden kann.

Das ist Zukunftsmusik. Aber was auch immer aus hand2hand.ch noch entsteht: Es ist ganz bestimmt ein bisschen anders als der Durchschnitt…