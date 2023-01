Von der Handelsschule nach Rom – Ein Bieler ist neu Medienverantwortlicher der Schweizergarde Der 24-jährige Eliah Cinotti über seine Beziehung zum heutigen Papst und die erste grosse Aufgabe, die er nach dem Tod des früheren Papstes übernehmen musste.

Julie Gaudio Bieler Tablatt , Pierre Leduc Bieler Tablatt

War wohl einer der letzten Schweizergardisten, der Benedikt begegnete: Der Bieler Eliah Cinotti. Foto: zvg/Jessica Kräner

Eliah Cinotti lebt seit drei Jahren im Vatikan und hat sich die Begeisterung seiner Anfangszeit bewahrt. Der 24-jährige Bieler trat am 1. Oktober 2019 in die Päpstliche Schweizergarde ein. Innerhalb kurzer Zeit stieg er die Karriereleiter empor und wurde am 1. Januar dieses Jahres zum Medienbeauftragten ernannt. Obwohl er in der Verwaltung tätig ist, hat er seine traditionelle, farbenfrohe Gardistenkleidung nicht abgelegt: «Es stimmt, dass ich jetzt öfter Anzug und Krawatte trage, aber ich habe glücklicherweise immer noch Dienst in Uniform», so der Unteroffizier.