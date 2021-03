Vom Gotteshaus zum Eigenheim – Ein Bett aus heiligen Balken Leo Langenegger hat im Alleingang aus einer Kirche in Busswil eine Wohnung für seine Tochter gebaut. In drei Jahren ist ein wahres Bijou entstanden. Simone Lippuner

Magali Langenegger wohnt in einer umgebauten Kirche. Ihr Vater, Leo Langenegger, hat das Gotteshaus in den letzten drei Jahren zur Wohnung gemacht. Foto: Beat Mathys

Von der Kirche ist nicht viel geblieben. Doch das Licht gehört dazu. Es fällt an diesem Märznachmittag durch die grossen Bogenfenster in die Räume der Liegenschaft an der Büetigenstrasse in Busswil. In den letzten drei Jahren hat sie ihr Gesicht komplett verändert: Aus einem 85-jährigen Gotteshaus wurde ein neues Eigenheim. Der Schöpfer: Leo Langenegger.

Als pensionierter Schreiner und Mitglied der Kirche Focus Lyss, welche die Kapelle einst nutzte, bringt Leo Langenegger die nötige Zeit und den Elan mit, um ein solch aufwendiges Projekt zu realisieren. «Zuerst hatte ich Hemmungen, die Räume anderweitig zu nutzen, weil hier drin schliesslich gepredigt wurde», sagt er.