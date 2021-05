Grosser Arbeitgeber in Niederönz – Ein Besuch im Herzen der Bystronic Die bisherige Conzzeta-Gruppe heisst neu Bystronic. Nach der Umbenennung will die weltweit tätige Maschinenherstellerin nun weiter wachsen. Tobias Granwehr

Konzernleiter Alex Waser (links) und Fabian Furrer, Geschäftsführer des Standortes Niederönz, empfangen Kundschaft im firmeneigenen Demo-Center. Foto: Nicole Philipp

Die Führungsriege der Bystronic AG nimmt ihre Besucherinnen und Besucher am Hauptsitz in Niederönz jeweils im modernen Demo-Center in Empfang. Hier können die Verantwortlichen der Maschinenherstellerin zeigen, was die Firma genau tut und was sie aus ihrer Sicht auszeichnet: Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz. Die Kunden können sich direkt an den Maschinen selbst ein Bild davon machen.

Auch der Journalist und die Fotografin werden von Alex Waser (CEO), Fabian Furrer (Geschäftsführer Standort Niederönz) sowie Michael Präger (Leiter Kommunikation) im Demo-Center erwartet. Zuerst führt Alex Waser an der über 30 Meter langen Wand mit der Unternehmensgeschichte vorbei. Hier werden die wichtigsten Ereignisse der Firma Bystronic in Jahresschritten mit kurzen Texten und Bildern dargestellt.