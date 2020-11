Hans Suter feiert Geburtstag – Ein besonderes Geschenk zum 90. Geburtstag Der Kunstsammler, Dermatologe und Autor Hans Suter feiert morgen seinen 90. Geburtstag. Zu diesem Anlass will die Gemeinde Steffisburg den Jubilar ehren. Christina Burghagen

Hans Suter im August 2019 an einer Ausstellung im Steffisburger Höchhus. Ein aktuelles Foto von sich möchte der Jubilar nicht machen lassen. Foto: Verena Holzer

Die Redensart «Abwechslung macht das Leben süss» könnte aus Hans Suters Feder stammen. Denn der am 1. November 1930 in Thun geborene Jubilar blickt auf ein Leben zurück, das süsser kaum sein könnte. Aufgewachsen ist Suter zusammen mit seiner etwas jüngeren Schwester Susi in der Thuner Bächimatte in einem Haus, das sein Onkel, ein Architekt, erbaute – vis-à-vis dem Schloss Schadau und dem Thunersee. «Zu jeder Zeit fühlte ich mich geborgen, auch, als wir in den 1940er-Jahre regelmässig in den Luftschutzkeller mussten», erzählt Suter, der sich noch genau daran erinnert, wie die Flugzeugbomber tönten.