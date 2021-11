100. Länderspiel von Xherdan Shaqiri – «Ein besonderer Mensch, ein besonderer Kicker» Lausbub, Zauberspieler, Familienmensch – Granit Xhaka, Bernhard Heusler und Werner Mogg über Xherdan Shaqiris Weg vom Einwandererkind zu einem Ausnahmekönner des Schweizer Nationalteams. Thomas Schifferle Florian Raz

26. Mai 2010: Xherdan Shaqiri hat das Lausbubenlächeln eines 18-Jährigen, das erste Länderspiel hinter und die erste WM gleich vor sich. Foto: Reto Oeschger

Granit Xhaka: «100 Spiele bedeuten pure Arbeit»

«Klar doch», sagt Granit Xhaka, klar doch will er über Xherdan Shaqiri reden. Xhaka sitzt daheim in London, als erster Fan der Nationalmannschaft, wenn sie am Montag in Luzern gegen Bulgarien ihr letztes Spiel der WM-Qualifikation bestreitet.

Und wenn sein Freund «Shaq», er nennt ihn immer Shaq, einen besonderen Moment erlebt. Zum 100. Mal läuft Shaqiri für einen Einsatz mit der Schweiz irgendwo auf dieser Welt auf den Rasen, gar noch als Captain, weil Xhaka ja verletzt ist.

«100 Länderspiele, was das bedeutet?», fragt Xhaka zurück. «Erstens, es ist schon ein Privileg, überhaupt einmal für sein Land spielen zu können. Bereits das ist ein grosser Schritt.»