Oberbipp soll grüner werden – Ein bescheidener Beitrag für die Artenvielfalt Eine Interessengemeinschaft will mit einer Pflanzaktion mehr einheimische Wildsträucher in Oberbipps Gärten bringen. Melissa Burkhard

Rasen und Asphalt, auch in Oberbipp nah beieinander. Geht es nach dem Grünen Forum, sollen künftig mehr heimische Pflanzen die Biodiversität im Dorf beleben. Foto: Nicole Philipp

Die Naturverbundenheit Oberbipps kann, wer will, schon an dessen Wappen erkennen. Drei Lindenbäume sind darauf zu sehen. Heute würden jedoch immer mehr «Schotterwüsten» mit Steinen Felder und Naturgärten ersetzen, sagt Rolf Aschwanden von der Interessengemeinschaft Grünes Forum Oberbipp. «Die Dörfer entfernen sich allgemein von der Natur», sagt er.

Dem möchte er entgegenwirken, mit einer Pflanzaktion am 27. März. Gemeinsam mit der Gärtnerei Uhlmann aus Oberbipp verfolgt Rolf Aschwanden das Ziel, wieder mehr Wildsträucher in die lokalen Gärten zu bringen. Jeder und jede Interessierte soll im Garten oder auf dem Balkon ein Plätzchen schaffen, an dem er oder sie einheimische Blumen, Stauden und Sträucher pflanzen kann.