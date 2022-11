Nachfolger von Claude Nicollier – Ein Schweizer wird für den Weltraum ausgebildet Marco Sieber wird von der Europäischen Raumfahrtbehörde für Missionen im Weltall geschult. Der 33-jährige Berner hat sich gegen eine Vielzahl von Mitkonkurrenten durchgesetzt. UPDATE FOLGT

Der Berner Marco Sieber hat den Sprung ins Ausbildungsteam für europäische Astronauten geschafft. Foto: P. Sebirot/ESA

Die Schweiz hat wieder einen angehenden Astronauten: Marco Alain Sieber wird von der Europäischen Raumfahrtbehörde für Missionen im Weltall ausgebildet, wie die ESA am Mittwoch mitteilte. Claude Nicollier war bisher der einzige Schweizer, der den Weltraum besuchen durfte.

Der Berner Sieber schaffte den Sprung gemäss den Angaben als einer von mehr als 22'500 Kandidatinnen und Kandidaten für eine Ausbildung bei der ESA. Die Ausbildung erfolge im Hinblick auf Missionen zur Internationalen Raumstation und darüber hinaus, hiess es weiter. Die ausgewählten Kandidaten werden im Frühjahr 2023 eine zwölfmonatige Grundausbildung im Europäischen Astronautenzentrum der ESA beginnen.

Der frischgekürte helvetische Bald-Weltraumfahrer legte gemäss den Angaben 2007 in Burgdorf die Maturität ab. 2009 absolvierte er die Ausbildung als Fallschirmjäger bei der Armee. 2015 schloss er sein Studium der Medizin an der Universität Bern ab. Er legte die beste Abschlussprüfung als Arzt ab und befasste sich in seiner Doktorarbeit mit der robotergestützten Chirurgie.

Er liebt das Fliegen und das Abenteuer

Nachdem er 2018 Chefarzt der Swisscoy für die KFOR (Kosovo) geworden war, arbeitete Sieber bis 2019 als Assistenzarzt für Notfallmedizin am Universitätsspital Bern. Von 2019 bis 2021 war er Assistenzarzt in der Anästhesie in Interlaken. Seit 2020 arbeitet der Weltraumlehrling als Notarzt in der Helikopterrettung, seit 2021 als Assistenzarzt in der Urologie am Spitalzentrum in Biel.

Sieber besitzt laut ESA-Steckbrief eine Privatpilotenlizenz. In seiner Freizeit ist er Abenteuersportler und betreibt unter anderem Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Tauchen, Skitouren und Kitesurfen.

