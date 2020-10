Samuel Röthlisberger – Ein Berner steht an der Spitze der Bundesliga Stuttgart führt die beste Handball-Spielklasse der Welt völlig überraschend an. Einen grossen Anteil daran hat ein beim BSV ausgebildeter Oberaargauer. Adrian Horn

Ein Berner stoppt Landsmann Andy Schmid: Samuel Röthlisberger (links) verdrängt mit Stuttgart die Löwen von der Spitze. Archivfoto: Keystone

Da soll noch einer sagen, der Berner Handball stecke in der Krise! Es ist Donnerstagabend, Stuttgart trifft auf Leipzig, und wer gewinnt, übernimmt in der deutschen Bundesliga die Tabellenführung.

Beide potenziellen Leader zählen auf einen beim BSV ausgebildeten Berner. Der Seeländer Alen Milosevic ist Captain und Stammkreisläufer der Leipziger, der Oberaargauer Samuel Röthlisberger Co-Abwehrchef der Stuttgarter.

Letzterer geht als Sieger des Berner Duells hervor. Die Süddeutschen gewinnen 30:24 und übernehmen die Spitze – vor den Rhein-Neckar Löwen, die mit Weltklasse-Regisseur Andy Schmid gleichfalls einen Schweizer beschäftigen.

Auch Rubin mischt vorne mit

Mit dem Thuner Lenny Rubin läuft es einem weiteren Berner in der besten Liga der Welt ganz gut. Wetzlar, der Club des Linksaufbauers, kann am Sonntag durch einen Sieg bei den Füchsen Berlin den Anschluss an die Spitze herstellen. Wie seine Nationalmannschaftskollegen Röthlisberger und Milosevic liefert der frühere Wacker-Spieler zumeist sehr ordentliche Leistungen ab.

Die Berner dürften grossen Gefallen daran finden, auf einmal vorne mitzuspielen. Ihre Vereine taten sich in den letzten Jahren ziemlich schwer – vor allen Dingen Stuttgart musste immer mal wieder um den Klassenerhalt bangen.