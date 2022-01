Auslandschweizer in Neuseeland – Ein Berner mitten im Goldrausch Auf der neuseeländischen Südinsel suchen immer mehr Abenteuerlustige nach Gold. Davon profitiert auch der Stadtberner Daniel Gerber. Matthias Stadler

Der Berner Goldsucher Daniel Gerber sucht am Hawea River in Neuseeland mit einem Gerät nach dem Edelmetall. Foto: Mathias Stadler

Manchmal braucht es einfach ein wenig Glück. Das wissen zwei Goldgräber, die vor wenigen Wochen auf der neuseeländischen Südinsel ein einziges Goldstück im Wert von knapp 10’000 Franken entdeckten. Und das weiss auch Daniel Gerber. Der in Neuseeland lebende Berner fand 2014 an nur einem Tag 250 Gramm Gold, was ebenfalls rund 10’000 Franken entsprach.