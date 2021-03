Nikola Portner – Ein Berner ist in der zweitbesten Liga der Welt der Beste Der Handballtorhüter wird in Frankreich zum Spieler des Monats gekürt – Balsam nach einer sehr schwierigen Phase für den 27-Jährigen. Adrian Horn

Im Frühjahr 2021 gewissermassen Alltag: Nikola Portner hält einen Ball. Archivfoto: Urs Lindt (Freshfocus)

Er ist in der Form seines bisherigen Lebens. Nikola Portner ist vorzüglich in das Jahr gestartet, glänzte als zentraler Teil der Schweizer Auswahl an der WM, hielt zuletzt formidabel im EM-Qualifikationsspiel in Finnland und heimste in Frankreich nun einen prestigeträchtigen Preis ein. Als Spieler des Monats Februar wurde der 27-jährige Keeper Mitte Woche ausgezeichnet; weit über die Hälfte der Teilnehmenden hatten für den Berner abgestimmt.

Die französische Beletage ist hoch angesehen; lediglich die Bundesliga wird gemeinhin als besser eingestuft, aber auch bloss, was die Breite betrifft. Portner verdiente sich die Wahl mit konstant überragenden Leistungen – in der fraglichen Zeitspanne gelangen ihm in jeder Partie mindestens 13 Paraden.

Die Auszeichnung ist ein weiterer Beleg dafür, dass der Entscheid, Montpellier zu verlassen und nach Chambéry zu wechseln, richtig war. Beim Mittelfeldclub gelangt er nicht bloss regelmässig zum Einsatz; er ist die klare Nummer 1.

Die anhaltend überzeugenden Darbietungen sind insofern besonders bemerkenswert, als er einen heftigen Schicksalsschlag verarbeiten musste: Sein Vater Zlatko Portner war im Herbst des letzten Jahres völlig überraschend und mit 58 Jahren viel zu jung verstorben.