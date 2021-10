Weltreise auf der Tramlinie 9 – Ein Berner Festival für alle mit Reisefieber Bis am Sonntag findet in Bern das Fernweh-Festival in einem vergrösserten Format statt. Viele Reiselustige planen nun ihren ersten grossen Trip nach der Pandemie. Damaris Hohler

Wenn der peruanische Pisco Sour direkt neben verschneiten Holzschlitten steht: Das Berner Fernweh-Festival. Foto: Raphael Moser

Nordische Tannen stehen zwischen Papp-Elchen und verschneiten Holzschlitten, wenige Meter davon entfernt trifft man auf peruanischen Pisco Sour und Palmen, in der Ferne leuchten die Alpen und die Bundeshauskuppel in der untergehenden Sonne. Im Berner Kursaal treffen am Freitagabend verschiedene Welten aufeinander. Es ist der Auftakt zum Fernweh-Festival, das von Freitag bis Sonntag in der Stadt Bern stattfindet.

Am Freitag wurde im Berner Kursaal das diesjährige Fernweh-Festival eröffnet. Foto: Raphael Moser

Am Freitag finden zwar erst wenige fernwehgeplagte Besucherinnen und Besucher den Weg in den Kursaal. Unter ihnen ist Alfred Anliker aus dem Kanton Solothurn, der mit einer Reise nach Alaska liebäugelt und deshalb einen Vortrag zu dieser Destination besucht. «Nach der Reise ist vor der Reise», sagt er. Auch Olivia Bossert aus Bern ist am ersten Festivalabend. Sie freut sich darauf, am Wochenende in der eigenen Stadt verschiedene Veranstaltungen zu entdecken: «So kann man das Fernweh von zu Hause aus stillen», sagt sie.