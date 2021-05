Neuer Spielplatz in Huttwil – Ein Berliner Wandergeselle hinterlässt eine Spur Ein Bächlein soll künftig über den Spielplatz Ribimatte fliessen. Noch gibt es weder das eine noch den anderen – aber bereits eine Brücke dafür.

Die Brücke für den geplanten Spielplatz auf der Ribimatte in Huttwil. Foto: PD

Derzeit führt die kleine Brücke bloss über Gras. Und das Bächlein, über das sie dereinst führen soll, gibt es noch nicht. Die Arbeitsgruppe, die auf der Ribimatte in Huttwil einen neuen Spiel- und Begegnungsplatz bauen will, plant, das Baugesuch demnächst einzureichen. Bis nach den Sommerferien hofft sie im Besitz der Baubewilligung zu sein. Wasser soll ein zentrales Element der neuen Anlage sein, liegt sie doch direkt an der Langeten.

Wie Erich Stamm, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, mitteilt, wird eben ein Bächlein durch das Gelände fliessen. Darin können die Kinder Wasser hochpumpen und es umleiten oder stauen. Auf der Brücke kann es künftig überquert werden. Dieses erste Gerät ist für Erich Stamm ein gelungenes Beispiel für eine mögliche Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure für das Projekt.