Ostermundigens Vorsorgedebakel – Ein bemerkenswertes Dankeschön nach sieben Jahren Kampf Eine SP-Politikerin wird nicht ohne weiteres von der SVP gelobt. Colette Nova ist das passiert – für ihren Kampf rund um die gescheiterte Pensionskasse BIO. Stephan Künzi

Colette Nova setzte sich mit Verve dafür ein, dass die Gemeinde Ostermundigen aus dem Pensionskassendebakel möglichst wenig Schaden davonträgt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine bürgerliche Partei der politischen Gegenseite in aller Öffentlichkeit derart Respekt zollt. An der letzten Sitzung des Gemeindeparlaments von Ostermundigen ist genau dies passiert: Nach über vier Stunden Debatte – die Uhr zeigte bereits weit nach zehn Uhr abends – trat ein Vertreter der SVP ans Rednerpult, um einer SPlerin zu danken.

Nur dank der Hartnäckigkeit von Kollegin Colette Nova, so seine Botschaft, habe der Gemeinderat bei den jüngsten Entwicklungen im Debakel um die Personalvorsorgestiftung Bolligen-Ittigen-Ostermundigen (PVS BIO) überhaupt erst näher hingeschaut. Das verbessere die Chancen, dass die 2,7 Millionen Franken, um die aktuell noch gestritten werde, dereinst vollumfänglich an die Gemeinde zurückflössen und so der finanzielle Schaden nicht ganz so gross werde.