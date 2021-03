Schweizer Start in WM-Qualifikation – Ein Beinahe-Tor, ein Assist – und dann macht Shaqiri blubb, blubb Einer spielt über 100 Pässe und ist trotzdem nicht richtig anwesend. Ein anderer dreht erst auf und taucht dann ab. Die Einzelkritiken der Schweizer in Sofia. Florian Raz

Yann Sommer – 5

Ein Foto in Aktion gibt es von Yann Sommer an diesem Abend leider nicht. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Muss sich zur Pause ernsthaft die Frage stellen, warum er die Handschuhe überhaupt mit nach Sofia genommen hat. Bekommt die Antwort darauf nach dem Seitenwechsel. Ist da erst beim noch leicht abgelenkten Schuss zum 1:3 ohne Abwehrchance, weil bereits in der Bewegung in die entgegen gesetzte Richtung. Kann dann seine Handschuhe in der 61. Minute aber tatsächlich noch benutzen, als er den Kopfball von Georgi Kostadinov aus nächster Nähe abwehrt und den Schweizern damit einige Nerven rettet.

Nico Elvedi – 4

Früher hiess es: Er ist kein Mann, er ist kein Tier – er ist die Nummer 4. Die Nummer 4 hier ist aber eindeutig Nico Elvedi. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Spielt spielt als halbrechter Innenverteidiger den weit defensiveren Part als sein halblinker Arbeitskollege Ricardo Rodriguez. Bleibt fehlerfrei aber auch so diskret, dass fast ein Hauch von Unsichtbarkeit durchs Stadion weht. Wird kurz nach der Pause allerdings für alle sicht- und für Kiril Despodov auch spürbar. Lenkt erst Despodovs Schuss ab und trifft dann den Bulgaren am Fussgelenk. Der Ball geht danach rein – und Bulgariens Angreifer verletzt raus.