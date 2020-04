Baumfällaktion mit Helikopter in Bern – Ein Baumwipfel fliegt durch die Luft Ein privater Hausbesitzer liess am Dienstag am alten Aargauerstalden zwei Bäume fällen. Dabei wurde der Baum stückweise von einem Helikopter weggeflogen. Stefan Schnyder

Video: zvg

Spektakuläre Baumfällaktion am alten Aargauerstalden in der Stadt Bern. Ein privater Hausbesitzer liess am Dienstag zwei 35 Meter hohe Fichten fällen. Wie ein Leservideo zeigt, bestieg ein Forstarbeiter die Bäume und sägte diese von oben nach unten Stück für Stück weg. Die Teile des Baumstamms, welche der Arbeiter jeweils wegsägte, wurde von einem Seil gesichert, das an einem Helikopter hing. Nachdem der Stamm durchsägt war, flog der Helikopter die abgesägten Baumteile weg.