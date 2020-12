Der BSV bezwingt Endingen – Ein Baumeister namens Schelling Der BSV hat auch dank 14 Paraden von Simon Schelling gegen Endingen 33:27 gewonnen. Der Zürcher und Mario Cvitkovic bilden ein starkes Torhüterduo. Reto Pfister

Simon Schelling (in blau) hielt gegen Endingen stark. Foto: Manuel Zingg

Der BSV Bern hat nicht nur Mario Cvitkovic. Der BSV Bern hat auch Simon Schelling. Der 25-Jährige war bereits bei seinem früheren Verein Pfadi Winterthur ein starker zweiter Mann, im Sommer wechselte er in die Bundesstadt. Gegen Endingen durfte er von Anfang an spielen und rechtfertigte diese Nomination.

Es war ein Spiel, das die Berner nach den zwei Niederlagen gegen Suhr Aarau und Wacker Thun unbedingt gewinnen mussten. Und eine Partie, in der viele Bälle in Richtung der beiden Torhüter flogen, beide Mannschaften bevorzugen ein schnelles Spiel. Was zwischenzeitlich zu einem gar wilden Hin und Her führte. In der zweiten Halbzeit bekamen die Gastgeber das Geschehen besser in den Griff und gewannen 33:27.

35 Prozent Fangquote

Mit Schelling als einem der Baumeister des Erfolgs. Obwohl er gegen das Spielende hin weniger oft dem Ball den Weg ins Gehäuse verwehren konnte, betrug seine Fangquote immer noch gute 35 Prozent. «Im Abschlusstraining habe ich erfahren, dass ich spielen werde», sagt der Zürcher, der seine Karriere bei Stäfa begonnen hatte. Er fand sofort ins Spiel. «Zuletzt war ich mit meinen Leistungen nicht immer zufrieden, heute hingegen schon.» 15 Paraden hatte er sich als Ziel gesetzt, deren 14 wurden es schliesslich.

Schelling wohnt seit zwei Jahren in Olten, in Bern absolviert er ein Studium in den Fachrichtungen Raumplanung und Architektur. «Dazu ist die Infrastruktur in Gümligen ausgezeichnet, das Team ist mit guten Spielern bestückt und kann viel erreichen», nennt er die Beweggründe für seinen Wechsel zum BSV.

Wo er mit Cvitkovic auf einen Goaliekollegen traf, den er schon länger kennt. In Nachwuchs-Länderspielen zwischen der Schweiz und Kroatien trafen die Schlussmänner mehrmals aufeinander, sie freundeten sich an und hielten Kontakt. «Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen uns. Und gleichzeitig freuen wir uns darüber, wenn der andere gut hält», sagt Schelling. Auf der Torhüterposition, das zeigte sich auch gegen Endingen, ist der BSV gut aufgestellt.