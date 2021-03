Berner Ideen (24) – Ein Bauer kämpft gegen das Verschwinden des Bodens Im Gürbetal will Landwirt Urs Haslebacher mit einer eigenen Methode den Torfabbau stoppen. Das soll auch dem Klima dienen. Deshalb hat er einen Traum. Johannes Reichen

Urs Haslebacher bewirtschaftet Land im Gürbetal. Im Hintergrund ein Traktor mit einer Entsteinungsmaschine. Foto: Nicole Philipp

Auf dem Feldweg rollt ein Lastwagen heran und wirbelt Staub auf. Er hat rund ein Dutzend Kubikmeter Aushubmaterial geladen. Eine tonnenschwere Last, das spürt man, als der Laster auf den Hof von Urs Haslebacher abbiegt. Der Untergrund federt sanft. Wie ein Trampolin.

Haslebachers Betrieb liegt im Gürbetal auf über einer mehrere Meter dicken Schicht aus Torf. Dieser entsteht in einem Prozess von tausend oder mehr Jahren, und er besteht aus vermoderten Pflanzen und Wasser. «Dieser Boden ist 90 Prozent Wasser», sagt Haslebacher.

Der Torf ist ein Segen für die Bauern. «Er ist sehr fruchtbar.» Und ein Fluch. Die Entwässerung und die Bewirtschaftung führen dazu, dass der Torf immer mehr abgebaut wird. Denn so kommt der Boden, der Kohlenstoff enthält, mit Sauerstoff in Kontakt. Es entsteht CO₂. Der Boden löst sich buchstäblich in Luft auf.