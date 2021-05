Einbrecherbande vor Gericht – Ein Bandenmitglied bestreitet seine Beteiligung Die Verteidigerin eines Beschuldigten verlangt einen Freispruch und eine hohe Entschädigung für ihren Mandanten, der seit zwei Jahren in Haft sitzt. Hans Ulrich Schaad

Die drei Mitglieder der Einbrecherbande müssen sich vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten. Foto: Adrian Moser

In unterschiedlicher Besetzung soll eine Bande innerhalb von zwei Monaten gut 50 Einbrüche verübt haben. Die Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz drangen im Februar und März 2019 brachial vornehmlich in Geschäftsliegenschaften ein, aber auch in Wohnhäuser. Die Tatorte befanden sich in acht Kantonen zwischen Genfersee und Zürich.

Drei Bandenmitglieder müssen sich diese Woche vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten. Zwei von ihnen haben ihre Beteiligung an den Einbrüchen gestanden. Der Staatsanwalt fordert langjährige Gefängnisstrafen zwischen 5 und gut 8,5 Jahren sowie Landesverweise von je zehn Jahren. Die Verteidiger der beiden Geständigen beantragten Strafen von 25 respektive 32 Monaten.