Unfall bei Wiedlisbach – Autolenker nach Selbstunfall verletzt Auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach hatte ein Fahrzeuglenker einen Selbstunfall. Die Polizei sucht Zeugen. PD

Ein Lenker verletzte sich bei einem Selbstunfall auf der A1 bei Wiedlisbach. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Aus derzeit noch unbekannten Gründen verlor ein Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Mittelleiteinrichtung. Am Mittwoch, 22. Februar 2023, um 3.20 Uhr, war er auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach in Fahrtrichtung Bern unterwegs.

Der Fahrzeuglenker hat sich dabei verletzt und wurde durch die Ambulanz in ein Spital gebracht. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Wegen Trümmerteilen auf der Gegenfahrbahn wurden zwei weitere, korrekt in Richtung Zürich fahrende Autos beschädigt.

Aufgrund dieses Ereignisses mussten die Überhol- und Normalspur der Berner-Fahrbahn sowie die Überholspur der Zürcher-Fahrbahn im Bereich des Unfallortes für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 76 76.

