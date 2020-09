Von Hitler übergangen – Ein Auto für die Weltgeschichte Jahrelang kämpfte Lorenz Schmid aus Wichtrach für die Rehabilitierung des jüdischen VW-Käfer-Erfinders Josef Ganz. Nun wird Ganz vom Verkehrshaus Luzern geehrt. Jürg Steiner

Lorenz Schmid im Frühling 2019, als der restaurierte Standard Superior, eine Art Prototyp des VW Käfers, in seiner Garage stand. Foto: Beat Mathys

15 Jahre lang hat Lorenz Schmid (39) viel in diesen Moment investiert. 2005 hatte er an einem Familienfest erstmals davon gehört, dass der jüdische Erfinder Josef Ganz entfernt mit ihm verwandt war. Ganz, 1898 in Ungarn geboren, galt schon in seiner Jugend als genialer Kopf, später steckte er seine ganze Energie in die Entwicklung innovativer Autos. Er konstruierte superleichte Prototypen, den Motor nicht vorne, sondern über der Hinterachse eingebaut, er versah sie mit Einzelradaufhängungen, um die Strassenlage zu verbessern, und stromlinienförmigen Karosserien, um den Benzinverbrauch zu verringern. Einen seiner ersten Prototyp nannte er Maikäfer. Ganz’ Vision war ein bezahlbares Kleinauto für alle, ein Volkswagen.