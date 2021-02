Zwei Selbstunfälle in Schüpfen – Ein Auto fährt Böschung hinunter, ein anderes prallt in Baum Am Mittwochmorgen ist es in einem Waldstück in Schüpfen kurz nacheinander zu zwei Selbstunfällen gekommen. Die Strasse musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Mittwoch gegen 6.30 Uhr geriet zwischen Frienisberg und Meikirch ein Auto von der Bernstrasse ab. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr es auf Höhe Chuelibach eine Böschung hinunter. Der Lenker blieb unverletzt.

Kurz nach 6.30 Uhr ereignete sich an praktisch der gleichen Stelle ein zweiter Selbstunfall: Nach der Kollision mit einem Baum musste die Lenkerin zur Kontrolle ins Spital gefahren werden. Auch sie fuhr in Richtung Meikirch. In beiden Fällen ist unklar, warum die Autos von der Strasse abgekommen waren.

Der betroffene Abschnitt der Bernstrasse war während mehrerer Stunden gesperrt. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

mb