Selbstversuch beim Coiffeur – Ein aussergewöhnlicher Haarschnitt Nach sechs Wochen Lockdown soll die Frisur wieder sitzen. Der Ansturm auf das Styling-Atelier in Burgdorf ist deshalb gross. So fühlt sich ein Coiffeurbesuch mit Gesichtsmaske an. Regina Schneeberger

Coiffeuse Valentina Romano am Werk: Sie verpasst Redaktorin Regina Schneeberger den lange ersehnten Haarschnitt. Fotos: Christian Pfander

Auf diesen Moment haben viele sehnlichst gewartet. Endlich sind die Coiffeursalons wieder offen, endlich wird aus dem wilden Haarwuchs wieder eine Frisur. Auch bei mir heisst es nun: Schnipp schnapp, Haare ab. Doch mischen sich in die Vorfreude Zweifel. Ist es denn wirklich nötig, gleich zum Coiffeur zu rennen? Liegt in diesen Zeiten ein solch eitles Verhalten drin? Andererseits unterstützt man damit das lokale Gewerbe. Und dann ist da noch diese Neugierde, die einem derzeit des Öfteren packt: beim ersten Gang in den Supermarkt, beim ersten Schlendern durch die menschenleere Innenstadt. Die Neugierde auf das Alltägliche in einer Welt, die kopf steht.