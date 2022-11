FC Thun – Ein Auftritt, der zeigt: Das reicht noch nicht Im letzten Spiel des Jahres gleichen die Berner Oberländer zu Hause gegen Vaduz zum 1:1 aus. Sie werden sich nach der Pause steigern müssen. Adrian Horn

Vaduz erweist sich für den FC Thun als hohe Hürde. Foto: Patric Spahni

Als nach 94 Minuten Schluss ist, enden eine durchschnittliche Partie und eine herausragende Karriere. Schiedsrichter Alain Bieri hört auf, in diesem Augenblick. Allein in den hiesigen beiden Profiligen leitete der 43-Jährige 363 Spiele, er war der dienstälteste Schweizer Referee. Seinen ersten Einsatz hatte der Berner Oberländer in Erlenbach, nun endet die Laufbahn in der Stockhorn-Arena: Das hört sich stimmig an.

Schlusspfiff – auch für ihn: Alain Bieri ist nicht länger Schiedsrichter. Foto: Patric Spahni

Auch die FC-Thun-Akteure verabschieden sich am Samstagabend – nicht in den Ruhestand, aber in die dreiwöchigen Ferien, immerhin. Sie tun das mit dem guten Gefühl, sieben Punkte aus den drei letzten Begegnungen des Jahres gewonnen zu haben. Aber auch im Wissen darum, dass sie sich in der Rückrunde werden steigern müssen.

1:1 hat die Partie gegen den FC Vaduz geendet. Sie ist gewissermassen repräsentativ für die erste Saisonhälfte des Teams von Mauro Lustrinelli. Vor 3223 Zuschauern sind die Gastgeber bemüht, die Dinge zu diktieren. Sie gelangen in Umgang eins immer wieder zu Halbchancen, ohne dass sie die Liechtensteiner dominieren würden. Nach einer Stunde geraten sie in Rückstand, Elmin Rastoder gelingt aus Strafraumnähe ein hübscher Treffer.

Die Thuner (vorne: Leonardo Bertone) hadern. Foto: Patric Spahni

Die Reaktion der Berner Oberländer: bleibt zunächst aus. Es ist in dieser Phase kein guter Auftritt des Heimteams, die Körpersprache gefällt nicht immer, Vaduz hat Chancen auf das 2:0. Torhüter Mateo Matic vermag sich in seiner vielleicht letzten Partie für die Thuner auszuzeichnen, auch seinetwegen ist Lustrinellis Mannschaft noch nicht geschlagen. Gegen Ende erzeugt diese auf einmal doch wieder Druck, die Wechsel haben die Intensität spürbar erhöht. Omer Dzonlagic wird im Strafraum der Gäste gefoult, Dimitri Oberlin verwertet den Strafstoss souverän, indem er den Ball wuchtig unter die Latte schiesst.

Oberlin demonstriert, wie wertvoll er sein kann

Oberlin belohnt damit sein Team, aber auch sich selber. Dem Stürmer mag auch an jenem Abend nicht alles gelingen. Aber er ist ausgesprochen präsent und an einem Grossteil der Thuner Chancen beteiligt. Der 25-Jährige hilft auch mal hinten aus, er ist auf der Seite und im Zentrum anzutreffen, ja: überall eigentlich. Und er bereitet die zwei Grosschancen von Roland Ndongo vor.

Dimitri Oberlin übernimmt Verantwortung und schiesst in der 85. Minute den Penalty. Foto: Patric Spahni

Einzelne Zuschauer bangen offensichtlich, als er zum Penalty antritt. Oberlin ist bei seinem leihweisen Engagement nicht dadurch aufgefallen, super effizient zu sein. Es kann einen aber auch irritieren, wie hierzulande mit dem kurzzeitigen Nationalspieler bisweilen umgegangen wird. In der Samstagabend-Folge von «Sykora/Gisler Spezial» fallen gleich zwei Sprüche auf seine Kosten. Er ist nun mal der Stürmer, der 2017 in der Champions League vier Tore erzielte, damit Erwartungen weckte und diese in der Zwischenzeit nicht erfüllen konnte.

Für den FC Thun aber kann er im Kampf um den Aufstieg sehr wertvoll sein; das demonstriert er gegen Vaduz eindrücklich. 10 Punkte beträgt der Rückstand der Berner Oberländer auf Rang 3, der zur Teilnahme an der Barrage berechtigt. Das ist keine Hypothek, die sich nicht wettmachen liesse – zumal in der Challenge League, in der es keine Hierarchie zu geben scheint.

«Es gab gute Phasen – jedoch auch welche, mit denen wir nicht zufrieden waren.» Präsident Andres Gerber

Andres Gerber weiss, dass von seinem vergleichsweise prominent besetzten Team in der zweiten Saisonhälfte mehr erwartet wird, als es bislang gezeigt hat. Der Präsident steht nach Spielschluss in den Katakomben und sagt gegenüber dieser Zeitung, es sei für den Gesamteindruck sehr wichtig gewesen, dass die Mannschaft noch ausgeglichen habe, sodass sie mit einem einigermassen guten Gefühl in die Winterpause gehen könne. «Die Vorrunde», bilanziert er, «war ein stetes Auf und Ab, ganz ähnlich wie dieses letzte Spiel, das wir hätten gewinnen, aber auch hätten verlieren können. Es gab gute Phasen – jedoch auch welche, mit denen wir alle nicht zufrieden waren.»

Gerber lobt die Jungen

Sehr angetan ist Gerber vom Auftritt der jungen Spieler; diese hätten sich sehr gut entwickelt. Er dürfte dabei nicht zuletzt an Valmir Matoshi denken, den Aufbauer, der zuletzt in Bellinzona drei Tore erzielte, von «4-4-2.ch» mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, auch gegen Vaduz in der Startaufstellung stand und starke Aktionen verzeichnete.

Ferien hat Präsident Gerber, anders als die Akteure, vorerst keine. Weiter geht es übrigens auch für Alain Bieri: Er soll der Swiss Football League als Schiedsrichter-Coach erhalten bleiben.

