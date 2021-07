Jazztage Lenk – Ein Auftakt mit Volldampf Die Full Steam Jazzband eröffnete die kurzen Jazztage Lenk mit allem, was das Herz von Freunden des traditionellen Jazz erfreut. Anne-Marie Günter

Die sechs Full-Steamer mit dem siebten Mann: Sie stellten eine Schaufensterpuppe auf die Bühne, um auf ihre Spendenaktion für ein Krankenhaus in New Orleans aufmerksam zu machen. Foto: PD

Seit 1989 gibt es die Jazztage Lenk, seit 1987 die Full Steam Jazzband. Ihr Logo zeigt ein Dampfschiff von vorn in voller Fahrt. Es ist ein Mississippi-Dampfer, er ähnelt aber schon auch ein bisschen dem Dampfschiff Blüemlisalp. 1992 spielte die Full Steam Jazzband bei der glanzvollen zweiten Jungfernfahrt der «Blüemlere», die per Volksinitiative vor dem Verschrotten gerettet worden war.

Jetzt spielten die sechs Herren im Anzug und hellblauer Musiknoten-Krawatte am Eröffnungstag der Mini-Jazztage Lenk. «Mini sind sie nicht wegen des Programms, sondern wegen der Dauer», stellte Präsident André Brunner in seiner Ansprache klar. 725 Tage gab es jetzt kein öffentliches Jazzkonzert mehr, und die Freude, dass die vielen Vorarbeiten doch noch in einen den geltenden Corona-Auflagen entsprechenden Musikevent umgesetzt werden konnten, war spürbar.