Blickfang im Stadtzentrum – Ein Aufruf zur Nachhaltigkeit Ein begehbares Unendlichkeitszeichen auf dem Wuhrplatz Langenthal lädt dazu ein, in Kreisläufen zu denken und zu handeln. Kathrin Holzer

Die Skulptur «Infinity» bleibt bis im neuen Jahr auf dem Wuhrplatz. Foto: PD

Natürlich: Man kann, erst einmal am obersten Punkt angelangt, auch einfach die Aussicht geniessen. Die Macher des fast sechs Meter hohen Bauwerks, das da seit wenigen Tagen mitten auf dem Langenthaler Wuhrplatz steht, hoffen allerdings, bei den Passantinnen und Passanten weit mehr auszulösen. «Infinity», so der Name der Skulptur, sei «eine Aufforderung für ein Denken und Handeln in Kreisläufen», schreibt die Hector Egger Holzbau AG in einer Mitteilung.

Gemeinsam mit den Zürcher Szenografen von Ortreport haben Spezialisten und Spezialistinnen des ortsansässigen Holzbauunternehmens die begehbare Skulptur aus Fichtenholz entwickelt: eine dreidimensionale Endlosschlaufe, die aus der Vogelperspektive das Unendlichkeitszeichen darstellt.