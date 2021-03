Leserreaktionen – «Ein Anwalt für Menschenrechte sollte einen Volksentscheid begrüssen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Vorhaben der Jungen Grünen, das Verhüllungsverbot juristisch zu bekämpfen.

Anwalt Philip Stolkin will am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen das Verhüllungsverbot vorgehen. Bild: Nicole Philipp

Zur Umsetzung des Verhüllungsverbots

Das ist kein Sieg einer bestimmten Gruppe, das ist ein Erfolg der Vernunft und der Bürgerinnen und Bürger, die keine Zustände wie in Frankreich wollen. Gleichzeitig ist dies auch eine Antwort an die Chaoten bei Demonstrationen und Sportspielen. Die Jungen Grünen und Menschenrechtsanwalt Philip Stolkin wollen jetzt vor Gericht gegen das Verbot vorgehen. Jeder echte Menschenrechtsanwalt muss den Volksentscheid begrüssen, andernfalls würde er nicht für die Rechte aller Frauen (Menschen) auf dieser Welt einstehen. In der Welt gibt es für alle Menschen nur ein Menschenrecht: Frieden. Die Jungen Grünen müssen sich gut überlegen, ob sie den Schwer-punkten ihrer Partei treu bleiben möchten. Hans König, Häusernmoos

Nach der Annahme des Verhüllungsverbotes bleibt die Hoffnung, dass sich die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren rasch auf eine möglichst einheitliche Ausgestaltung der kantonalen Gesetze einigt. Wie konsequent die Durchsetzung beim Aufmarsch von Hooligans bei Sportveranstaltungen und bei randalierenden Chaoten bei Demonstrationen gehandhabt wird, muss die Zukunft weisen. Angesichts der vielgepriesenen «Deeskalationspraxis» und der alles bestimmenden «Verhältnismässigkeit» sind bereits jetzt Zweifel angemeldet. Michael Geissbühler Herrenschwanden

Es ist erstaunlich: Die Initiative zum Verhüllungsverbot wird angenommen und noch am gleichen Tag erklärt Bundesrätin Keller-Sutter, dass jetzt die Kantone verantwortlich sind und Gesetzte ausarbeiten müssen. Das ist interessant, wurde diese Initiative doch in erster Linie lanciert, damit das Verhüllungsverbot für Burka und verhüllte Demonstranten in einem schweizweit gleich geltenden Recht und Gesetz geregelt werden muss. Dann können Richter bei Verstössen auch gleich beurteilen; und für Übertretungen gelten über die Kantonsgrenzen hinweg die gleichen Gesetze. Samy Gugger, Heimenschwand

Wir sind ja schon «kurlig». Wir beschliessen ein Verhüllungsverbot, während Maskenpflicht gilt. Es würde mich nicht wundern, wenn der «Sieg» von Walter Wobmann auch dem Maskenunmut von einigen über die 50-Prozent-Hürde geholfen hätte. Es wäre richtig, ein Verhüllungsverbot bei Demos und Fanzügen durchzusetzen. Das könnten die Kantone tun. Ob dann die Polizei nicht durchgreift, weil es einfacher ist, Sachschaden bequem auf alle Steuerzahler zu verteilen, als Eskalationen mit Personenschäden zu riskieren, steht auf einem anderen Blatt. Aber: Als bekennender Christ möchte ich Andersgläubigen mit Liebe und Respekt begegnen, egal ob Touristen, Flüchtlingen oder Arbeitenden. Das würde eher Gutes bewirken als die bünzlihaften Kleidervorschriften. Hans Menzi, Thun

Zu «Der ökologische Effekt höherer Steuern droht zu verpuffen»

Wir besitzen einen Volvo XC60 Benziner. Warum? Als Grosseltern bietet uns das Auto Platz für die Isofix-Montage von zwei Kleinkindersitzen plus Kinderwagen, hat einen hohen Sicherheitsstandard und einen relativ geringen Wertverlust. Weil uns bewusst ist, dass diese Attribute mit einem höheren CO2-Ausstoss bezahlt werden, benutzen wir das Fahrzeug nur wenn wirklich nötig. Wir haben einen Kleinwagen für den Nahbereich. Die Fahrzeugsteuer ist keine gebrauchsabhängige Steuer. Ob der Wagen in der Garage steht oder fährt – sie bleibt gleich. Eine Erhöhung der Steuer führt zur Überlegung, den Kleinwagen, der in bestimmten Situationen keine Alternative darstellt, abzustossen und dann halt mehr Kilometer mit dem grösseren Fahrzeug zu machen. Das kann ja auch nicht im Sinn einer Lenkungssteuer sein. Christoph Brand, Bützberg

Zur Bekämpfung von Neophyten in Berner Wäldern

Der Staatsforstbetrieb – mit anderen Worten: der Kanton – gefährdet mit seiner Haltung, die invasiven Neophyten in seinen Wäldern wuchern zu lassen, bis diese von heranwachsenden Bäumen wegen Lichtmangel unterdrückt werden, die sonst schon immer selten werdenden Orchideen und auch Trockenwiesen. Weshalb? Die invasiven Neophyten breiten sich entlang von Waldwegen aus und erreichen so auch Standorte von im Wald wachsenden Orchideen und einheimischen Futterpflanzen für Schmetterlinge und Raupen, die oft an solchen Wegen vorkommen. Deshalb, und auch weil sich die im Wald wuchernden Neophyten im Umfeld verbreiten, muss diese nachlässige Einstellung gestoppt und müssen Neophyten im Wald bekämpft werden. Der Kanton sollte ein Vorbild für private Waldbesitzer werden. Erich Lang, Münchenbuchsee

Zur Auswirkung der Corona-Pandemie auf Jugendliche

Man hört von vielen Jugendlichen in psychiatrischen Institutionen. Mir als alten Mann begegnen aber auch Erwachsene und Menschen fortgeschrittenen Alters, deren Leben von Befürchtungen geprägt ist. Vielen fehlt ein fester innerer Halt. Viele Menschen suchen Hilfe von Betätigungen wie Sport. Andere suchen Hilfe bei Institutionen oder Psychologen. Nichts gegen diese Möglichkeiten, aber geben sie Mut und Zuversicht, oder einfach Ablenkung? Ein Grossteil der Bevölkerung weiss nichts mehr von dem, was Gott für seine Menschen ist und will. Ich weiss von vielen, die in der gleichen Situation leben, aber nicht mit psychischen Problemen kämpfen. Sie haben den Halt gefunden in Jesus Christus. Er ruft Junge und Alte zu sich: «Kommet her zu mir alle, die ihr unter der Pandemiesituation leidet, ich will euch Mut und Frieden schenken.» Rolf Kuhn, Riggisberg