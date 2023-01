Sturm auf den brasilianischen Kongress –

Die Polizei stoppt Bolsonaro-Anhänger, die versucht hatten den Planalto Palace in Brasilia zu stürmen. Foto: Andre Borges/Epa ( Keystone)

Am Ende wurden die schlimmsten Befürchtungen doch noch zur traurigen Realität. Brasília, früher Sonntagnachmittag: Vor dem Hauptquartier des Militärs in der brasilianischen Hauptstadt setzt sich ein Mob aus vermutlich mehreren Tausend Anhängern des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro in Bewegung. Viele haben sich Brasilien-Fahnen umgebunden oder tragen das gelbe Trikot der brasilianischen Fussballnationalmannschaft, das schon lange als Erkennungszeichen der extremen Rechten in dem südamerikanischen Land gilt. Über eine breite Prachtstrasse im Herzen der Hauptstadt marschieren sie vorbei an Ministerien in Richtung der Praça dos Três Poderes, dem Platz der drei Gewalten, der zentral zwischen Nationalkongress, Obersten Gerichtshof und Präsidentenpalast liegt. Polizisten stellen sich ihnen in den Weg, doch es sind viel zu wenige und die Angreifer durchbrechen alle Absperrungen, sie klettern auf das Dach des Kongressgebäudes und kurz darauf beginnen sie, Scheiben zu zerschlagen und in die Eingangshalle und den Plenarsaal vorzudringen.

Der Mob wütet noch, da ziehen einige schon weiter zum Gebäude des Obersten Gerichtshofs und dem Palácio do Planalto, dem Regierungssitz. Auf Videos im Netz kann man sehen, wie mehrere Dutzend Männer jubelnd durch Flure und Hallen rennen. TV-Aufnahmen zeigen später das Ausmass der Zerstörung: Komplette Büros sind verwüstet, Bilder von den Wänden gerissen, Drucker, Bildschirme und Computer zerstört. Teile des Obersten Gerichtshofs wurden Berichten zu Folge sogar mit einem Schlauch zur Brandbekämpfung unter Wasser gesetzt.

Experten warnten schon lange

Das brasilianische Fernsehen berichtet live über das Geschehen, vielen Moderatoren und Reportern ist das Entsetzen dabei ins Gesicht geschrieben. Denn Brasilien mag in seiner jüngeren Geschichte schon so einiges an politischem Chaos und Gewalt erlebt haben; dass ein Mob von radikalen Rechten aber Regierungsgebäude stürmt und Teile der Hauptstadt verwüstet, das hat es noch nie gegeben.

Gleichzeitig ist ja auch noch nicht einmal eine Woche vergangen, seit am 1. Januar Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sein Amt angetreten hat. Viele Tausend Fans feierten damals mit dem linken Politiker, es gab Bands und Bier, ein buntes Volksfest, genau an dem Ort, an dem nun, sechs Tage später, Chaos und Zerstörung herrschen.

Dass es soweit kommen könnte, davor hatten Experten und Beobachter allerdings schon seit langem gewarnt. Seit Jahren ist Südamerikas grösste Demokratie tief gespalten zwischen Links und Rechts, zwischen Anhängern von Lula da Silva und seiner Arbeiterpartei auf der einen Seite, und Fans des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf der anderen.

2018 gewann der ehemalige Fallschirmjägerhauptmann und politische Hinterbänkler überraschend die Wahlen. Kaum im Amt begann er damit, Waffengesetze zu lockern und den Einfluss der Armee auszubauen. Und schon Monate vor den Wahlen im Oktober vergangenen Jahres fing er an, das elektronische Stimmabgabesystem in Zweifel zu ziehen, obwohl es von Experten keinerlei Beanstandungen gab und auch er selbst mit ihm zum Präsidenten gewählt worden war. «Wir werden im ersten Durchgang gewinnen», rief er Anhängern zu, «alles andere wäre Betrug». Am Ende aber unterlag Bolsonaro dann im Oktober knapp seinem Herausforderer Lula da Silva.

Lula in den USA – das Schlimmste schien überwunden

Schon damals kam es in der Folge in ganz Brasilien zu Strassensperren. Bolsonaro-treue Lkw-Fahrer blockierten Autobahnen, Bauern kippten Erde auf Überlandstrassen und setzten Reifen in Brand. Es dauerte einige Tage, bis die Polizei und Justiz die Lage wieder unter Kontrolle bekam. Vor Kasernen und Militärgebäuden kam es aber weiterhin zu Protesten. Rechte Demonstranten forderten offen ein Eingreifen der Armee, vereinzelt kam es auch zu Gewalt, Polizeistationen wurde angegriffen, Autos angezündet.

Die Nervosität im Vorfeld der Regierungsübergabe am 1. Januar war darum riesig. Es galten strengste Sicherheitsvorschriften, tausende Polizisten waren im Einsatz. Doch Randale gab es am Ende nicht und sogar Jair Bolsonaro hatte sich vor der Amtseinführung aller Tradition zum Trotz nach Florida abgesetzt. Manch einer wertete das schon als Zeichen dafür, dass das Schlimmste überwunden sein konnte. Doch am Sonntag ist dieser Traum nun zerplatzt, inmitten von zersplitterten Fensterscheiben, Blendgranaten und Tränengas.

Grosses Vorbild Trump

Dass die Szenen dabei jenen ähnelten, wie sie sich auch vor zwei Jahren am 6. Januar in den USA zutrugen, als Anhänger des abgewählten nordamerikanischen Präsidenten Donald Trump in das Parlament eindrangen: All das ist wohl kein Zufall. Jair Bolsonaro war stets ein grosser Anhänger des rechten Populisten aus den Vereinigten Staaten und es gibt enge Verbindungen zwischen der extremen Rechten in Brasilien und der in den USA.

Sicherheitskräfte versuchen am Sonntag, Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro zurückzudrängen, nachdem diese mehrere Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia angegriffen haben. Foto: ton Molina (AFP)

Die eigentliche Frage ist darum auch nicht, wie es dazu kommen konnte, dass ein gewalttätiger Mob radikaler Bolsonaro-Unterstützer den Kongress in Brasília stürmt, sondern warum ihn niemand aufgehalten hat. Denn der Angriff war wohl bereits seit Tagen geplant. Brasilianische Medien zitierten Nachrichten aus rechten Chatgruppen, in denen Mitglieder dazu aufgerufen wurden, in die Hauptstadt zu fahren, teils wurden sogar Busse für die Reise gestellt, ebenso wie Verpflegung und Übernachtung. Die Behörden in der Hauptstadt schienen davon aber nichts mitbekommen zu haben und später konnten oder wollten sie den Angreifern nichts entgegensetzen.

Lula kritisiert involvierte Militärpolizei

In einer improvisierten Pressekonferenz kritisierte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva noch am Sonntagnachmittag Ortszeit die Behörden in der Hauptstadt darum auch scharf: «Militärpolizisten haben die Randalierer begleitet», sagte er, sie müssten bestraft werden, ebenso wie die Randalierer und die Drahtzieher hinter der Gewalt.

Der linke Politiker gab seinem rechtem Amtsvorgänger eine direkte Mitschuld an den Ereignissen. Dieser wies später in einer Kurznachricht bei Twitter alle Schuld von sich.

Am Sonntagabend schien es, als sei die Lage in Brasília wieder unter Kontrolle. Per Dekret hatte Präsident Lula da Silva angeordnet, dass die Bundesregierung die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit in der Hauptstadt übernimmt. Mehrere hundert Angreifer sollen laut Behörden verhaftet worden sein. Gleichzeitig berichteten brasilianischen Medien aber auch über Nachrichten, die in rechten Chatgruppen kursieren und dazu aufriefen, auch in anderen Städten des Landes Regierungsgebäude zu besetzen oder Treibstofflager unter Kontrolle zu bringen.

