Aus gross mach riesig: Der geplante Erweiterungsbau des Berliner Kanzleramts (Halbrund unten links), der Neubau von 2001 (Kubus in der Mitte rechts) – und die Schweizer Botschaft (direkt links hinter dem Kanzleramt). In der Flucht schliessen sich die Neubauten des Bundestags an (oben rechts).

Visualisierung: Schultes Frank Architekten