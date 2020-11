Moderne Architektur – Ein ästhetischer Spaziergang Bern kann mehr als Altstadt und Sandstein. Das zeigt ein neues Buch, das den Blick auf Bauwerke der Zwischenkriegszeit lenkt. Helen Lagger

Klare Linien, viel Licht und Luft – die Gewerbeschule im Lorrainequartier ist ein radikal modernes Haus. Foto: Adrian Moser

Spazieren ist gerade total angesagt. Man sollte sich ja seit Corona mit fast niemandem mehr in geschlossenen Räumen treffen. Warum nicht draussen flanierend über das Leben in der Pandemie sinnieren? In Bern tut man das gerne in der Altstadt, die schönen Sandsteinhäuser kontemplierend.

Das neue Buch «bern modern» aus dem Verlag Scheidegger & Spiess richtet das Augenmerk auf Wohnbauten der 1920er- und 1930er-Jahre in den Berner Quartieren. Herausgeber sind Ralph Gentner, Architekt und Partner im Berner Architekturbüro Atelier 5, sowie der freie Autor Markus Jakob.