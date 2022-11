Weihnachtsmarkt Brienz – Ein Adventskalender mit 87 Türchen Wetterglück und Herzblut: Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt bot am ersten Adventswochenende Kreatives und Stimmung pur. Anne-Marie Günter

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher flanierten durch den Erlebnis-Weihnachtsmarkt Brienz. Foto: Bruno Petroni

Am Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Brienz spielt der Dorfteil Aenderberg die Hauptrolle. Die Bewohner der schönen Oberländer Holzhäuser mit dem weissen Sockelgeschoss, insbesondere an der Brunngasse, schmückten diese weihnachtlich, mit viel Tannengrün und ohne blinkende LED-Ketten.