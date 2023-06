Granit Xhaka im Trainingscamp in Locarno: Um 20.45 Uhr beginnt für den Captain und seine Schweizer die Qualifikationspartie gegen Andorra. Foto: Toto Marti (Blick/freshfocus)

So viel Warnung soll dann schon sein. Andorra könne ein unbequemer Gegner sein, sagt Nationalcoach Murat Yakin. Die Auslosung will es so, dass die Schweiz heute Freitagabend in Andorra la Vella ihr drittes Spiel der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland austrägt. Alles andere als ein Sieg kann gar nicht infrage kommen.

Zweimal bekam es eine Schweizer Mannschaft mit Andorra zu tun, auf dem Weg zur WM 2018 in Russland. Sie siegte auswärts 2:1 und daheim 3:0, Glanzstücke waren das keine, schon gar nicht das erste Spiel auf dem Kunstrasen, der im Oktober 2016 noch im kleinen Pyrenäen-Ort lag. Ein Gegentor in der 90. Minute brachte die Schweiz gar noch in Bedrängnis.

Yakins Leitsatz

198 Spiele hat Andorra bisher ausgetragen, gerade einmal 13 hat es gewonnen - und das auch nur dank jüngster Erfolge gegen St Kitts and Nevis, Grenada oder Liechtenstein. In den Qualifikationen zu einer WM oder EM liest sich die Bilanz noch schlechter: Da gab es in total 124 Spielen nur 5 Siege, bei einem Torverhältnis von 37:358.

«Wir müssen souverän und überzeugend auftreten», ist ein Leitsatz Yakins. Der gilt nicht bloss für diesen Match in Andorra gegen die Nummer 153 der Weltrangliste, er gilt für die gesamte Qualifikation. Die Schweiz ist der klare Favorit auf Platz 1 in dieser Gruppe I. Eigentlich muss es ihr Ziel sein, gleich alle zehn Spiele zu gewinnen. Den Anfang hat sie im März mit dem 5:0 auswärts gegen Weissrussland und dem 3:0 daheim gegen Israel gemacht. Am Montag folgt die Aufgabe in Luzern gegen Rumänien. Auch Rumänien steht bislang mit sechs Punkten da, in Andorra gewann es 2:0, gegen Weissrussland 2:1.

Mit der Motivation soll es bei den Schweizern am Ende einer langen Saison keine Probleme geben. Sagt Yann Sommer. Sagt Manuel Akanji. Sagt natürlich auch Yakin. Beim Nationalteam hat der Coach nie das Problem erkannt, dass die Spieler wegen des Programms mit ihren Clubs lustlos ans Werk gingen. Für uns zählt die Qualifikation, jedes Spiel, jeder Punkt, sagt er. Für uns zählt die Verpflichtung, dass wir uns für die EM qualifizieren. Alles andere wäre auch eine Blamage. (ths.)