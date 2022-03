Tagestipp: «Einsames Begräbnis» – Ein Abschiedsgruss an Menschen, die allein sterben In der Heitere Fahne in Wabern verlesen Autorinnen und Autoren persönliche Gedichte für Verstorbene. Mirjam Comtesse

Autorinnen und Autoren erinnern beim Projekt «Einsames Begräbnis» an «vergessene Leben». Foto: Getty Images

Da ist zum Beispiel der Mann, der Ende 2020 in Zürich verstarb und auf dem Friedhof Nordheim beigesetzt wurde. Der gebürtige Emmentaler Gerhard Meister schrieb zu seiner Erinnerung das Gedicht «Im Seefeld»:

«fünfzig Jahre in dem einen Haus

der einen Wohnung

dem einen Zimmer allein»



Der Text ist im Rahmen des Projekts «Einsames Begräbnis» entstanden. Dabei schreiben Autorinnen und Autoren ein persönliches Gedicht für einsam verstorbene Menschen und verlesen es an deren Begräbnis. So werfen sie ein Licht auf die «vergessenen Leben». Melanie Katz, Alexander Estis und Martin Bieri präsentieren nun ihre Abschiedsgrüsse in der Heitere Fahne. (mjc)

Lesung und Diskussion: Freitag, 4. März, 20 Uhr, Heitere Fahne, Wabern.

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Kultur. Ihr Schwerpunkt sind Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

