Kommentar zur Schweizer Niederlage – Ein Abschied mit Drama Trotz dem bitteren Out gegen Spanien: Diese EM ist das Beste, was der Schweizer Fussball seit Jahrzehnten erlebt hat. Meinung Thomas Schifferle aus St. Petersburg

Die Schweiz und Xherdan Shaqiri verabschieden sich klatschend von der EM. Foto: Anton Vagano (Getty Images/AFP)

Die Frage nach dem Montag war: Und jetzt? Was kommt noch? Gar der Einzug in den Halbfinal, weil eine Mannschaft, die den Weltmeister besiegt, auch Spanien besiegen kann?

120 Minuten und ein Penaltyschiessen brauchen die Schweizer an diesem Freitag in St. Petersburg, um die Antwort darauf zu geben. Es ist ein Spiel mit sehr viel Drama. Es ist ein Spiel mit heroischem Kampf. Es ist aber auch ein Spiel ohne das gewünschte Ende: Die Schweizer verlieren den Viertelfinal, und statt nach London fliegen sie am Samstag zurück in die Schweiz und in die Ferien.