Ein abenteuerliches Missverständnis

Man weiss nicht genau, wann Fernão de Magalhães geboren wurde, irgendwann um 1485 herum, und man weiss auch nicht, wie er ausgesehen hat. Alle Bildnisse sind Idealvorstellungen, die sich die Nachwelt von ihm machte. Er soll kleinwüchsig und drahtig gewesen sein. Ausser Frage steht, dass er von äusserster Willenskraft war, denn das musste man sein, um so ein Unternehmen auch in Momenten scheinbar totaler Aussichtslosigkeit voranzutreiben. Magellans modernster Biograf, der Historiker Christian Jostmann, beschreibt ihn in seinem fundiert recherchierten und spannend geschriebenen Buch als ziemlich rücksichtslos und brutal.

In Nussschalen unterwegs

Magellan stach am 20. September 1519 mit fünf Schiffen in See, keine riesigen Schoner, wie man sie sich heute vielleicht vorstellt, sondern robuste «Naos», die schon einige Einsätze hinter sich hatten. Sie waren wenig grösser als heutige Fischkutter, wie Stefan Zweig in seiner schwärmerischen Fiktion der Reise schrieb. An Bord waren 250 Mann Besatzung, Steuerleute, Navigatoren, Matrosen, Ärzte, Kanoniere. Und 508 Fässer Wein, 984 Laibe Käse, 200 Fässer ­Anchovis und getrockneter Fisch, 250 Zöpfe Knoblauch, sieben Kühe, Trinkwasser und Essig in Fässern sowie zentnerweise Zwieback, Bohnen, Kichererbsen, Speck, Zucker, Rosinen, Mandeln, Honig, getrocknete Pflaumen, Salz, Reis, Senf und Weizenmehl.

Mindestens ebenso wichtig waren Spiegel, Messer, Glasperlen, Kämme und andere Tauschwaren minderer Qualität. Konquistadoren wie Magellan, Kolumbus, Cortés oder Pizarro waren Abenteurer eher im Nebenberuf, patriotische oder politische Motive trieben sie weniger an; sie waren vielmehr Unternehmer, die mit vollem Risiko und einem Ziel segelten: reich zu werden. Aus dieser Sicht war die Reise ein Erfolg, auch wenn genau drei Jahre später nur 18 halb verhungerte, kranke und zu Tode erschöpfte Männer wieder in Sanlúcar einliefen – mit nur noch einem Schiff.

Sie hatten einmal die Welt umrundet. Doch der hölzerne Bauch der Victoria war voll mit Nelken und anderen Gewürzen, die sie auf den Molukken eingetauscht hatten, was märchenhaften Reichtum versprach. Magellan hingegen war, erschlagen von kriegerischen Einheimischen, auf den Philippinen zurückgeblieben.

Sein Auftrag aber war erfüllt: Einen Seeweg von Spanien nach Ostindien finden, der das portugiesische Hoheitsgebiet nicht streifte. Kurz zuvor war die überseeische Welt in zwei Hälften aufgeteilt worden. Ein Vertrag sprach Portugal den Osten, Spanien den Westen zu. Im äussersten Osten aber lockten die Reichtümer, unter anderem die Gewürzinseln im heutigen Indonesien.