Tagestipp: «2050» von Reeto von Gunten – Ein Abend «Geronto-Science-Fiction» Wie praktisch, wenn man im Altersheim nicht einmal mehr die eigenen Tagebucheinträge verfassen muss: Reeto von Gunten liest aus dem Jahr 2050. Martina Hunziker

Mit Feuerwerk und Rollator: Reeto von Guntens Jahr 2050 wird nicht langweilig. Foto: PD / Oliver Nanzig

Was wird am 7. Juni 2050 in Ihrem Tagebuch stehen? Einer, der auf diese Frage schon eine Antwort hat, ist Reeto von Gunten. Für sein Kleinkunstprogramm «2050» greift er auf Tagebucheinträge zurück, die er seit zehn Jahren vorverfasst – sodass er sich im Altersheim dann auch richtig entspannt zurücklehnen kann. Er nennt diese Art von Vorsorge ironisch «Geronto-Science-Fiction». Seinen Lebensabend stellt er sich abenteuerlich vor, mit herrschsüchtigen Direktoren, gefährlichen Hobbys und wahnwitzigen Gruppenspielen. Wer wissen will, was die Zeit im Altersheim mit Reeto von Gunten bringt: letzte Chance an der Derniere in der Mühle Hunziken. (mar)

