Der SC Bern verliert im Tessin – Ein Abend ganz nach Ambris Gusto Der SCB gefällt in der Leventina phasenweise, doch Ambri bestraft die Berner Aussetzer resolut und gewinnt 3:2. Reto Kirchhofer

Letztes Jahr noch beim SCB, nun feiert Inti Pestoni sein 2:1 für Ambri gegen Bern. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Die Vergangenheit ist noch da. Sie steht still und verlassen am Hang, die Türen sind verschlossen, der Wind zieht unters Dach. Drinnen stört das niemanden mehr. Weil drinnen keiner mehr ist. An der Stirnseite der alten Valascia empfängt den Besucher noch immer ein «Forza Ambri» – in grossen Lettern, weiss auf blau. In einem Jahr soll die Halle abgerissen werden. Ein Teil von Ambris Seele scheint noch hier zu sein.

Das Herz des Clubs aber schlägt nun leicht ausserhalb des Dorfes, in der «Gottardo Arena» auf dem alten Militärflugplatz. 50 Millionen Franken hat die moderne Halle gekostet. Sie bietet den Leventinern neue Annehmlichkeiten, selbst wenn einiges noch an eine Baustelle erinnert.

Die 3 Infos einblenden André Heim

Der Stürmer war 11 Jahre lang beim SCB, Verteidiger Yanik Burren gar deren 13. Beide erhielten in Bern kein Angebot mehr und wechselten ins Tessin. Nun spielten sie zum ersten Mal gegen den Stammclub. Inti Pestoni

Der Ambri-Flügel, auch er war letzte Saison beim SCB, ist im Hoch. Er traf zum zwischenzeitlichen 2:1 und hat in den letzten zwei Partien fünf Tore erzielt. Thomas Thiry

Einmal nicht aufgepasst, und schon gabs die Quittung: Johnny Kneubuehler reagierte nach einem Abpraller schneller als Berns Verteidiger und erzielte das Siegtor.

Ambri-Präsident Filippo Lombardi appellierte vor dem Heimspiel gegen den SC Bern an Moral und Bescheidenheit. Er bezog sich auch auf den Umstand, wonach im Verlauf der Woche fünf Spielertrikots aus der Garderobe gestohlen worden waren. Lombardi schrieb in einem offenen Brief: «Wir sind nicht plötzlich Millionäre und Meister. Die schwierigen Zeiten können zurückkommen.»

Sportlich jedenfalls erlebt der Club gerade angenehme Zeiten. Er bezwang den SCB 3:2, liegt in der Tabelle mit 18 Punkten auf Platz 7 und somit über den Erwartungen.

Ambri sanktioniert die Berner Fehler

Die Berner wird die Niederlage ärgern. Bei ihrem ersten Auftritt in der «Gottardo Arena» gelang ihnen ein ordentlicher Beginn. Die neu formierte Linie um Kaspars Daugavins, Dominik Kahun und Rückkehrer Vincent Praplan erspielte sich gute Möglichkeiten. Zählbares aber gelang vorerst nur Ambri. In Überzahl reüssierte Captain Michael Fora, nachdem Tristan Scherwey vom Ex-Berner André Heim unter Druck gesetzt worden war und die Scheibe nicht aus dem Drittel gebracht hatte.

Es war unterhaltsam, was die beiden Teams den Zuschauern boten. Wenn schon kein Wind mehr durch Ambris Halle pfeift, so verlief wenigstens die Partie zügig. Quasi als Spielverderber erwiesen sich in dieser Hinsicht die Referees: Sie wendeten einen Massstab an, der sich in der Schnittmenge aus «streng» und «kleinlich» lokalisieren liess. Von einem der vielen Ausschlüsse profitierten auch die Berner: Kahun traf sehenswert per Direktschuss – 1:1.

Der SCB hielt die Fehlerquote tiefer als auch schon. Ohne gewichtige Aussetzer kam die Equipe von Johan Lundskog aber erneut nicht durch. Da war eben Scherweys ungenügende Befreiung vor dem 0:1. Und vor dem 1:2 durch Inti Pestoni genügte die Kahun-Linie nach einem zugegebenermassen langen Einsatz im Backchecking nicht.

Erneut reagierten die Berner: Dustin Jeffrey stocherte den Puck zu seinem ersten Saisontreffer über die Linie. Vieles deutete auf die Verlängerung hin, als Ambri die Scheibe aufs Tor brachte, Johnny Kneubuehler mit Stock und in Gedanken schneller war als Thomas Thiry und in Baseball-Manier das Siegtor erzielte.

Für Ambri endete der Freitag gar vollkommen versöhnlich: Präsident Lombardi verkündete nach dem Sieg, die entwendeten Trikots seien wieder aufgetaucht. Na dann, «Buona notte».

Das Telegramm Infos einblenden Ambri-Piotta – SC Bern 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Tore: 13. Fora (Bürgler/PP) 1:0. 28. Kahun (Andersson, Praplan/PP) 1:1. 35. Pestoni (Grassi, Zwerger) 2:1. 46. Jeffrey (Moser, Henauer) 2:2. 57. Kneubühler (Regin, Kozun) 3:2. Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Ambri, 7-mal 2 Minuten gegen Bern. Bemerkungen: Ambri ohne Isacco Dotti (krank), Bern ohne Hänggi und Kast (überzählig).

Fehler gefunden?Jetzt melden.