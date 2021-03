Kantersieg des SCL – Ein Abend, der nach Plan verläuft Der SC Langenthal schlägt die GCK Lions gleich 7:1. Die formstarken Oberaargauer wissen noch immer nicht, auf wen sie im Playoff treffen werden. Daniel Gerber

Es gibt viel zu bejubeln: Die Langenthaler feiern eines ihrer sieben Tore. Foto: Marcel Bieri

Der SC Langenthal startet mit viel Schwung in die letzte Qualifikationswoche mit drei Spielen: Gleich mit 7:1 Toren wurden die GCK Lions niedergerungen. Zwei Tore ragen aus dem mit zügigem Spielfluss vorgetragenen Duell hervor: Beim wegweisenden Treffer zum 3:1 tanzt SCL-Stürmer Dario Kummer gleich mehrere Gegner flink auf engstem Raum aus und bringt die Scheibe schliesslich an GCK-Lions-Keeper Robin Zumbühl vorbei. Nur drei Minuten später erhöht Langenthal mit einem nahezu gegenteiligen Treffer: Von SCL-Topskorer Eero Elo im vollen Lauf angespielt, dringt Ex-SCB-Stürmer Marc Kämpf mit weitem Abstand ins gegnerische Drittel ein, hat viel Platz, eilt schwungvoll auf das Tor zu und vollstreckt unbedrängt.

SCL-Verteidiger Yves Müller, Schütze zur 1:0-Führung im Power-Play, wurde für sein 700. Pflichtspiel (inklusive Cup) in der National League sowie der Swiss League geehrt. Nach der deutlichen Führung spielte Langenthal den Match problemlos «herunter», ohne übermässig gefordert zu werden; im Gegenteil, in den Schlussminuten vollendete Marc Kämpf seinen Hattrick.

Bei Langenthal, dem letzten Team, das den Titel in der Swiss League gewinnen konnte, geht es in diesen Tagen vor allem darum, die Form zu halten. Mit dem sechsten Sieg in Folge machte die Mannschaft von Trainer Jeff Campbell einen weiteren Schritt in diese Richtung – in der Tabelle ging es gestern für beide Clubs längst um nichts mehr; der dritte Rang ist für den SCL seit geraumer Zeit bezogen, ebenso konnte am Pre-Playoff-Rang der Lions schon vor dem Spiel nicht mehr gerüttelt werden.

SCL-Verteidiger Yves Müller: «Die Hauptsache ist, dass wir gewinnen konnten, wir zeigten ein gutes Spiel, waren in der Defensive solide, und vorne spielten wir konsequent und nutzten die Chancen. Wir wussten, dass sie im Mitteldrittel noch einmal alles probieren würden. Wir fuhren zwei, drei Konter, und Marc Kämpf erwischte einen Top-Abend.»

Mit drei Spielen innerhalb von rund drei Tagen und 23 Stunden wird mit einem Schlussspurt die Qualifikation abgeschlossen. Auch zwei Runden vor Schluss ist das Rechnen, wer der SCL-Viertelfinalgegner wird, nicht beendet. Langenthal könnte zum Beispiel im Viertelfinal dem EHC Olten gegenüberstehen. Ebenfalls noch möglich wäre die weite Reise zum EHC Visp, der unter Ex-SCB-Spieler Yves Sarault erstarkt ist.