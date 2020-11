Unterstützung für Fussballclub – Ein 83-jähriger Basler mit «Härzbluet» für den FC Thun Rolf Meyer ist ein Basler Original. Und unterstützt mit Leidenschaft die Aktion «Härzbluet FC Thun». Wie es dazu kam – und wie sich damit der Läckerli-Kreis schliesst. Michael Gurtner

Der Basler Rolf Meyer setzt sich für den Verein «Härzbluet FC Thun» ein – wie auf seinem Auto gut zu sehen ist. Foto: Patric Spahni

Seltsam. Da steht dieser weisse SUV, gesichtet in Thun, in Sigriswil, in Iseltwald. Mit Basler Nummernschild – und grossen Aufklebern mit dem Logo des Vereins «Härzbluet FC Thun». Basel und Thun: Da war doch was. Erinnerungen werden wach an den 22. September 2004, als der FC Thun das vermeintlich übermächtige Basel 4:1 bezwang, die Tabellenspitze der Super League übernahm. Und Kult-Trainer Hanspeter Latour am nächsten Tag mit seinem Team durch das Berner Oberland tingelte und Basler Läckerli verteilte. Was hat es also mit dem Basler «Härzbluet»-Auto auf sich? Ein Telefongespräch mit «Härzbluet»-Vorstandsmitglied Lukas Klingler bringt Klarheit. Das Fahrzeug gehört Rolf Meyer. Und dahinter verbirgt sich eine ganz spezielle Geschichte.