Gemeinde bleibt handlungsfähig – Ein 80-Jähriger bewahrt Wangenried vor dem Vogt aus Bern Eine Kandidatur in letzter Minute bewahrt Wangenried davor, vom Kanton zwangsverwaltet zu werden: Drei von fünf Gemeinderatssitzen sind jetzt besetzt. Stephan Künzi

Wangenried ist klein und hat ein Problem. Neue Gemeinderätinnen und -räte sind kaum mehr zu finden. Foto: Beat Mathys

Wangenried hat 432 Einwohnerinnen und Einwohner, 327 Stimmberechtigte – und ab nächstem Jahr 3 Gemeinderäte. Immerhin, denn lange sah es aus, als ob die Dorfregierung 2022 nur aus den beiden Bisherigen Hansruedi Gygax als Präsident und Reto Duppenthaler als Mitglied bestehen würde. Das eigentlich fünfköpfige Gremium wäre dann derart unterbesetzt gewesen, dass der Kanton gezwungen gewesen wäre, auch Gygax und Duppenthaler aus dem Amt zu entfernen und eine sogenannte besondere Verwaltung einzusetzen.

So aber bleibt Regierungsstatthalter Marc Häusler nun erspart, kurz vor seinem Abgang die dafür nötigen Schritte in Gang setzen zu müssen. Es wäre das erste Mal in seinen zwölf Jahren auf dem Oberaargauer Statthalteramt gewesen, wie er Mitte Woche erklärte.