Zittersieg gegen den Aufsteiger – Ein 46-Jähriger stellt Wacker vor grosse Probleme Den Thuner Handballern droht gegen Kreuzlingen zwischenzeitlich eine Niederlage. Der BSV Bern gewinnt erstmals seit dem Saisonstart. Adrian Horn

Nikola Marinovic versucht, auch den Wurf von Jonas Dähler zu parieren. Foto: Christian Pfander

Manchmal sind die Stunden vor dem Spielbeginn noch hektischer als die 60 Minuten, um die es eigentlich geht.

Am Dienstag informiert St. Otmar St. Gallen über den Ausfall von Ariel Pietrasik, dem aktuell mit Abstand besten Torschützen der Liga. Der polnische Nationalspieler verletzte sich am Wochenende im Kreise der Landesauswahl, er wird rund sechs Wochen pausieren müssen. Mit ihm verlieren die Ostschweizer vorübergehend ihre zentrale Figur. Also sehen sie sich nach Alternativen um – und werden sehr schnell fündig.

Peter Schramm, in der 2. Bundesliga engagiert, stösst per sofort zum Traditionsclub. Und ist bereits am Mittwoch gegen den BSV Bern spielberechtigt.

Das rasche Handeln der Verantwortlichen ist bemerkenswert – aber zumindest vorerst umsonst. Schramm wird zwar eingesetzt und erzielt gar ein Tor; der BSV gewinnt aber dennoch, und zwar gleich 36:29. Es ist der erste Sieg von Martin Rubins Team seit dem Saisonstart, als es Basel dank einer exzellenten zweiten Hälfte deklassierte.

Ein 19-Jähriger ist der Chef

Mit dem Erfolg in der Ostschweiz bestätigen die Stadtberner die Fortschritte, die bereits in den vorangegangenen beiden Partien offensichtlich geworden sind.

Der erst 19-jährige Aufbauer Felix Aellen avanciert gerade zu einem wichtigen Akteur. Neun Tore gelingen dem Eigengewächs, es verwertet sämtliche sechs Siebenmeter – und brilliert damit in einer Disziplin, die dem BSV in der jüngeren Vergangenheit … nun ja, nicht sonderlich lag. Neben dem Spielmachertalent glänzen aufseiten der Gäste Keeper Aurel Bringolf, der gegen seinen Ex-Club eine starke Leistung zeigt, sowie Topskorer Simon Getzmann, der 10-mal trifft.

Wacker liegt zur Pause hinten

Hektisch ist auch die unmittelbare Vorbereitung auf das Spiel zwischen Wacker Thun und Aufsteiger Kreuzlingen, die andere Partie mit Berner Beteiligung. Die Gäste erscheinen mit Verzug, weshalb die Begegnung 15 Minuten später beginnt. Dann aber ist der noch punktelose Aussenseiter voll da. Er geht mit einer Führung in die Pause und verblüfft auch danach. Bis in die Schlussphase dürfen die Thurgauer vom Coup gegen den zweimaligen Meister träumen – primär weil der eingewechselte Keeper Nikola Marinovic phasenweise kaum zu bezwingen ist und mit einer Abwehrquote von 45 Prozent brilliert.

46-jährig (!) ist der Österreicher mit ruhmreicher Bundesliga-Vergangenheit inzwischen. Und offensichtlich noch immer in der Lage, die Gegner zum Verzweifeln zu bringen.

Guignet kehrt nach langer Pause zurück

Im gleichfalls eingewechselten Marc Winkler haben die Gastgeber ihrerseits einen Torhüter, der nun alles hält. Und weil dessen Jugendfreund Jonas Dähler vorne in der entscheidenden Phase gleich mehrmals erfolgreich ist, siegt Remo Badertschers Mannschaft doch. 30:27 gewinnt sie ein Spiel, in dem die Emotionen nicht selten überkochen.

Co-Captain Jonas Dähler gehört zu den stärksten Thunern. Foto: Christian Pfander

Bei den Berner Oberländern feiert Aufbauer Damien Guignet nach langer Verletzungspause ein Comeback. Mit Knieproblemen schlug sich der Westschweizer herum, gegen Kreuzlingen gelangt er zu seinem ersten Saisonauftritt. Der Rechtshänder fügt sich gleich mit einem Assist ein, trifft später selber und ist ein Unruheherd im besten Sinne.

