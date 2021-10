Die Thuner Handballer sind 2. – Ein 42-Jähriger stoppt beinahe Wackers Lauf 27:26 gewinnen die Berner Oberländer in Basel. Sie punkten zum fünften Mal in Folge – und sind neu erster Verfolger von Kadetten Schaffhausen. Adrian Horn

Ist auch in seinem 402. Nationalliga-A-Einsatz ein sicherer Wert: Jonas Dähler trifft gleich sechsmal. Archivfoto: Markus Grunder

Auf einmal wird es ungemütlich. Zwei Tore beträgt Wackers Vorsprung acht Minuten vor Schluss bloss noch. Das sorgt für ein bisschen Nervenkitzel in einer Partie, die längst entschieden schien. 22:14 führten die Thuner vorübergehend, die Differenz hatten sie allein nach der Pause geschaffen, als sie neun Tore warfen, während Basel lediglich einmal reüssierte.

Dass die Berner Oberländer in ihrem Gastspiel in der Nordwestschweiz urplötzlich um zwei budgetierte Punkte bangen müssen, hat vornehmlich mit einem, nun ja, ausgesprochen routinierten Mann aufseiten des Gegners zu tun. 42-jährig ist Igor Stamenov, der Spielmacher der Hausherren. Er ist das Gesicht einer Mannschaft, die fast schon traditionell im Laufe einer Partie nachlässt, ja teils einbricht, weil es zwar gewiss nicht an Erfahrung, aber womöglich an Explosivität und vor allen Dingen an Klasse in der Breite mangelt.

An jenem Abend aber, da wird der 42-Jährige immer noch ein wenig besser. Immer wieder bereitet er Tore vor, und er erzielt auch selber welche, drei insgesamt. Der Linkshänder wird gar als bester Akteur seines Ensembles ausgezeichnet.

Ein Erfolg der neuen Führungscrew

Den Lauf des zweimaligen Meisters kann er aber nur fast stoppen. Zum fünften Mal in Folge punktet Wacker. 27:26 siegen die Thuner, sie belegen nun Rang zwei, direkt hinter Kadetten Schaffhausen, ihrem grossen Rivalen, mit dem sie sich in ihrer Blütezeit so gern massen.

Die Renaissance ist auch das Verdienst des neuen Cheftrainers. Remo Badertscher hat einen guten Einstand hingelegt, offensichtlich – genauso wie sein Assistent Roman Caspar, der wesentlich dazu beigetragen hat, die Defensive zu stabilisieren. Und Rückkehrer Nicolas Suter ist die erhoffte Stütze: im Angriff und in der Deckung.

Möglicherweise kehren die Oberländer ausgerechnet in jener Saison nachhaltig an die Spitze zurück, in der sie einen erheblichen Teil ihrer Spiele im Exil in Spiez austragen müssen.

