GGR Steffisburg – Ein 20-Franken-Gutschein für jeden Haushalt Steffisburg will das örtliche Gewerbe in der Corona-Krise unterstützen und lanciert eine Gutscheinaktion. Marco Zysset

Nicht nur im Oberdorf, wo dieses Bild entstanden ist, können bis zum 31. Oktober Gutscheine eingelöst werden. Foto: PD

Eine Sonder-Steffiscard im Wert von 200 Franken mit einem Rabatt von 10 Prozent für jeden Haushalt von Steffisburg: Das forderte die SP-Fraktion im Grossen Gemeinderat (GGR) in der Parlamentsitzung vom 30. April. Ziel: das örtliche Gewerbe in der Corona-Krise zu unterstützen. Am Freitagabend nun legte der Gemeinderat seine Ideen vor, wie er dem Gewerbe unter die Arme greifen möchte. Mit einem 20-Franken-Gutschein für jeden Haushalt. Dies, nachdem er Mitte Mai kommuniziert hatte, dass er gewerblichen Mietern in Gemeindeliegenschaften mit dem Zins entgegenkommt.