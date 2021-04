Drei Punkte gegen Wil – Ein 18-Jähriger schiesst Thun zum Sieg In der ersten Partie nach der Länderspielpause gewinnen die Oberländer 3:1 – und machen damit Boden gut auf Leader GC. Marco Spycher

Der 18-jährige Daniel Dos Santos (rechts) lässt sich nach seinem ersten Treffer in der Challenge League feiern. Foto: Keystone

41 Minuten dauerte es, bis in der Partie Thun gegen Wil der erste Schuss aufs Tor abgegeben wurde. Man merkte den Mannschaften die zweiwöchige Länderspielpause an. Es war ein gemächlicher, uninspirierter, ja phasenweise sogar träger Start. Es passte auf Thuner wie auch auf Wiler Seite wenig zusammen – die erste Halbzeit war geprägt von vielen Fehlpässen und wenig Strafraumszenen.

Anders präsentierte sich die Situation nach der Pause: Vier Minuten nach Wiederanpfiff passte Dominik Schwizer in die Mitte auf Saleh Chihadeh, der den Ball anschliessend im Tor unterbringen konnte. Für Schwizer, den besten Vorlagengeber der Oberländer, war es bereits der neunte Assist dieser Saison.

Nun war die Partie lanciert. In der 53. Minute stellte sich Kenan Fatkic im eigenen Strafraum ungeschickt an, vertändelte den Ball und verursachte danach einen Penalty. Der gefoulte Valon Fazliu trat gleich selber an – und verwandelte. Thun-Goalie Andreas Hirzel ahnte zwar die richtige Ecke, konnte aber den Ausgleich nicht verhindern.

Die Gäste schienen mit dem Unentschieden zufrieden zu sein, Thun hingegen wollte mehr. Über 80 Minuten waren gespielt, als der erst 18-jährige Daniel Dos Santos seine Chance packte und Thun wieder in Führung brachte. Es war sein erstes Tor in der Challenge League. In der Nachspielzeit erhöhte Gabriel Kyeremateng gar auf 3:1 und sorgte für die definitive Entscheidung.

Damit verteidigt der FC Thun den Barrageplatz. Und nicht nur das: Mit dem Sieg machen die Oberländer Boden gut auf Leader GC. Der Rekordmeister geht daheim gegen Xamax gleich mit 1:4 unter. Die Thuner liegen nun noch vier Punkte hinter den Zürchern. Das drittplatzierte Stade Lausanne-Ouchy kassiert derweil in Kriens spät das 1:1 und lässt ebenfalls Punkte liegen.

